Dinamo ima novog vratara! Veliko pojačanje predstavljeno posebnom porukom

Dominik Kotarski novi je vratar Dinama. Zagrebački klub doveo je 26-godišnjeg hrvatskog čuvara mreže iz Kopenhagena na posudbu, a njegov dolazak službeno je potvrđen u ponedjeljak navečer.

Prema dogovoru dvaju klubova, Kotarski će prvu sezonu provesti na Maksimiru kao posuđeni igrač, nakon čega bi Dinamo trebao otkupiti njegov ugovor i trajno ga zadržati u momčadi.

Točni financijski detalji zasad nisu objavljeni, no procjenjuje se da bi sama posudba Dinamo mogla stajati oko pola milijuna eura.

Modri su dolazak novog vratara najavili i kratkim videom na društvenim mrežama, uz poruku:

„Vrata? Zaključana.“