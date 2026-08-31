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Dinamo ima novog vratara! Veliko pojačanje predstavljeno posebnom porukom

Dinamo ima novog vratara! Veliko pojačanje predstavljeno posebnom porukom
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Foto: Morten Kjaer/Gonzales Photo/Profimedia

Točni financijski detalji zasad nisu objavljeni, no procjenjuje se da bi sama posudba Dinamo mogla stajati oko pola milijuna eura

31.8.2026.
22:51
Sportski.net
Morten Kjaer/Gonzales Photo/Profimedia
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Dominik Kotarski novi je vratar Dinama. Zagrebački klub doveo je 26-godišnjeg hrvatskog čuvara mreže iz Kopenhagena na posudbu, a njegov dolazak službeno je potvrđen u ponedjeljak navečer.

Prema dogovoru dvaju klubova, Kotarski će prvu sezonu provesti na Maksimiru kao posuđeni igrač, nakon čega bi Dinamo trebao otkupiti njegov ugovor i trajno ga zadržati u momčadi.

Točni financijski detalji zasad nisu objavljeni, no procjenjuje se da bi sama posudba Dinamo mogla stajati oko pola milijuna eura.

Modri su dolazak novog vratara najavili i kratkim videom na društvenim mrežama, uz poruku:

„Vrata? Zaključana.“

 

 

Dominik KotarskiDinamoTransfer
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