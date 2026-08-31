Dinamo ima novog vratara! Veliko pojačanje predstavljeno posebnom porukom
Točni financijski detalji zasad nisu objavljeni, no procjenjuje se da bi sama posudba Dinamo mogla stajati oko pola milijuna eura
Dominik Kotarski novi je vratar Dinama. Zagrebački klub doveo je 26-godišnjeg hrvatskog čuvara mreže iz Kopenhagena na posudbu, a njegov dolazak službeno je potvrđen u ponedjeljak navečer.
Prema dogovoru dvaju klubova, Kotarski će prvu sezonu provesti na Maksimiru kao posuđeni igrač, nakon čega bi Dinamo trebao otkupiti njegov ugovor i trajno ga zadržati u momčadi.
Točni financijski detalji zasad nisu objavljeni, no procjenjuje se da bi sama posudba Dinamo mogla stajati oko pola milijuna eura.
Modri su dolazak novog vratara najavili i kratkim videom na društvenim mrežama, uz poruku:
„Vrata? Zaključana.“
Vrata? Zaključana 🔒 pic.twitter.com/GZl6hzZkDH— GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 31, 2026