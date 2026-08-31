Kako je Filip Hrgović postao Rocky Balboa? Stipe Drviš otkrio tajnu granitne brade

Da ste prošli tjedan nekome spomenuli Rockya, svatko bi pomislio na Sylvestera Stallonea. Ali od nedjelje: Rocky je Filip Hrgović. Radnju kultnog filma pretvorio u stvarnost: primio je 163 udarca, gubio osam rundi, dobio ozbiljne batine, preživio nemoguće: i onda u 9. napravio čudo u koje je malo tko vjerovao. Da je izgubio, novu šansu vjerojatno nikada ne bi dobio, a sada je potvrdio da je dio boksačke elite i novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.

U čemu je tajna granitne brade i što na Rockya kaže Stipe Drviš koji je također bio svjetski prvak u profesionalnom boksu.

"Bila je teška borba, Itauma je vrhunski borac i dobro tehnički potkovan, brz, eksplozivan, jedino što mu je nedostajalo je naravno iskustvo. Filip je definitivno kondicijski uvijek spreman, kao što je bio u ovoj borbi. Da nije bio fizički spreman, maksimalno, ne bi ni izdržao ove udarce, ne bi mogao imat tako čvrstu bradu", kaže Drviš.

'Ulov je bio velik'

Nakon pobjede, Hrgović je rekao da ne želi doček i da se ništa ne organizira. Kaže, mijenja letove i nitko ne zna gdje ide.

"Stvarno je dosta udaraca odsjelo na glavi Filipa, što nije dobro naravno, i za budućnost i za njegovo zdravlje. Što se manje udaraca primi, to bolje. Ali ulov je bio velik, tako da isplatilo se", ističe Drviš.

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