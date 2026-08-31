Itauma je odmah zatražio revanš s Hrgovićem: Promotor ga spustio na zemlju

Moses Itauma doživio je neugodan poraz od hrvatskog borca Filipa Hrgovića u noći sa subote na nedjelju u borbi za IBF-ov pojas u teškoj kategoriji.

Itauma je uvjerljivo vodio nakon osam rundi po sudačkim karticama, ali je potpuno izdušio i u devetoj rundi je nakon naleta Hrgovića Britančev kut bacio ručnik u ring. Itauma je prevezen u bolnicu, a sljedećeg dana je pušten na kućnu njegu. Odmah po povratku kući, kao pravi borac, Itauma je nazvao promotora Franka Warrena i rekao da želi revanš s Hrgovićem, odmah.

Međutim, to se neće dogoditi. Warren ga je od toga odgovorio, otkrio je u razgovoru za TalkSport. "Rekao sam mu: 'Moraš se isključiti iz boksa, opustiti se i provesti vrijeme s obitelji, a zatim se vratiti, napuniti baterije i ponovno prionuti na posao. Situacija je takva kakva jest, a ti si njezin važan dio. Dokazao si da pripadaš toj razini'. Ako izvuče pouke iz te borbe, mislim da može postići velike stvari", kazao je Warren.

Itauma želi odmah velike stvari, ali Warren ima plan staviti ga u jedan ili dva "lakša" meča prije povratka na vrh. "Volio bih ga vidjeti u barem jednoj, možda dvije borbe i vidjeti kamo idemo prije nego što se vratimo na tu razinu. Moramo sjesti s cijelim timom i razgovarati o ovome.

"Njegov menadžer je moj sin Francis i svi ćemo se okupiti kako bismo to proučili. Dugo sam u ovom sportu; još sam te večeri znao što će se dogoditi. Sjedio sam pokraj njegova brata; nakon sedme runde činilo se da pomalo gubi dah, a onda je u osmoj rundi pružio sjajnu izvedbu. Rekao sam: 'Ispucat će svu energiju'. Vidio sam što slijedi... Jednostavno je prebacio u najvišu brzinu i to je bilo to. Vjerujem da bi 98 posto teškaša bilo zaustavljeno u subotu od udaraca kakve je on zadavao", rekao je Warren i zaključio.

"Nedavno sam mu rekao: 'Doći će trenutak kad ćeš naletjeti na nekoga tko može podnijeti udarac i morat ćeš prijeći na plan B.' Upravo se to dogodilo te večeri, a to se kroz godine dogodilo mnogim borcima, posebice onima s razornim udarcem. No, on je uložio toliko snage u napade da mu je ponestalo energije za boksanje. Da je mogao boksati u posljednjih nekoliko rundi, možda bi se izvukao jer je bodovno uvjerljivo vodio. Jedini način na koji je Filip mogao pobijediti bio je nokautirati protivnika, što je na kraju i učinio", zaključio je poznati promotor.