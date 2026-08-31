Stigao je veliki dokaz: Hrgović je bio u ogromnom zaostatku prije nego je izveo čudo

Filip Hrgović je u noći sa subote na nedjelju devetoj rundi prekidom slavio protiv Mosesa Itaume, čime je uzeo IBF-ov pojas i postao svjetski teškaški prvak.

Bila je to veličanstvena borba dvaju boraca suprotnih stilova, a hrvatski je borac slavio iako je 21-godišnji Britanac izgledao bolje kroz većinu meča. Hrgović je do pobjede došao iskustvom i "čeličnom bradom". Čekao je da neiskusni Britanac klone snagom, krenuo u napad i Itaumin kut bio je primoran baciti ručnik i priznati poraz.

Koliko je Hrgović bio u zaostatku do prijelomnog trenutka meča pokazuju sudačke kartice koje su se danas pojavile na društvenim mrežama. Sva tri suca veliku su prednost davali Itaumi. Suci Edwards i Sandoval su svih osam rundi dodijelili Itaumi dok je sudac Brien tek sedmu rundu bodovao 10-9 za Hrgovića.

The scorecards confirming Moses Itauma’s lead over Filip Hrgovic. He was up 80-71 twice and 79-72. #hrgovicitauma pic.twitter.com/zaWlxSsk0p — Tris Dixon (@TrisDixon) August 31, 2026

Tako je Moses vodio 80-71 nakon osam rundi po dva suca, a 79-72 po sucu Brienu. Filip Hrgović bi zasigurno izgubio meč da se otišlo do kraja, da je Britanac izdržao svih 12 rundi zasigurno bi dobio borbu na bodove. Ipak, presudilo je iskustvo i izdržljivost Filipa Hrgovića.