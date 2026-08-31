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Stigao je veliki dokaz: Hrgović je bio u ogromnom zaostatku prije nego je izveo čudo

Stigao je veliki dokaz: Hrgović je bio u ogromnom zaostatku prije nego je izveo čudo
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Foto: Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia

Bila je to veličanstvena borba dvaju boraca suprotnih stilova

31.8.2026.
12:42
Sportski.net
Steven Paston, PA Images/Alamy/Profimedia
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Filip Hrgović je u noći sa subote na nedjelju devetoj rundi prekidom slavio protiv Mosesa Itaume, čime je uzeo IBF-ov pojas i postao svjetski teškaški prvak.

Bila je to veličanstvena borba dvaju boraca suprotnih stilova, a hrvatski je borac slavio iako je 21-godišnji Britanac izgledao bolje kroz većinu meča. Hrgović je do pobjede došao iskustvom i "čeličnom bradom". Čekao je da neiskusni Britanac klone snagom, krenuo u napad i Itaumin kut bio je primoran baciti ručnik i priznati poraz.

Koliko je Hrgović bio u zaostatku do prijelomnog trenutka meča pokazuju sudačke kartice koje su se danas pojavile na društvenim mrežama. Sva tri suca veliku su prednost davali Itaumi. Suci Edwards i Sandoval su svih osam rundi dodijelili Itaumi dok je sudac Brien tek sedmu rundu bodovao 10-9 za Hrgovića. 

 

 

Tako je Moses vodio 80-71 nakon osam rundi po dva suca, a 79-72 po sucu Brienu. Filip Hrgović bi zasigurno izgubio meč da se otišlo do kraja, da je Britanac izdržao svih 12 rundi zasigurno bi dobio borbu na bodove. Ipak, presudilo je iskustvo i izdržljivost Filipa Hrgovića.

Filip HrgovićBoksIbfMoses Itauma
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