Kako je Hrgović pobijedio Itaumu? Njegov menadžer ima svoju teoriju

Filip Hrgović je u devetoj rundi prekidom slavio protiv Mosesa Itaume, čime je uzeo IBF-ov pojas i postao svjetski teškaški prvak.

Takav rasplet borbe iznenadio je mnoge, ali ne i Hrgovićevog menadžera Keitha Connollyja.

"Ovo je ogromno iznenađenje, nitko nije vjerovao Hrgovića, a on je proteklih dana ponavljao da će ga razbiti, što je na koncu i učinio. Sve pohvale Itaumi, on je strašan boksač s vrhunskim atributima i postat će svjetski prvak, ali ne večeras protiv Hrgovića", rekao je Connolly u razgovoru za The Ring pa nastavio:

"Iskreno, iznenadilo me da moj boksač nije dobio nijednu rundu. On je odličan borac i Moses je činio da borba s njim izgleda lagano, ali Filip je došao u izvanrednoj kondiciji, izdržao sve napade, a u trenutku kad se Moses umorio, on ga je završio", komentirao je Hrgovićev agent pa otkrio što je našem boksaču donijelo pobjedu.

Connolly je, također, svjestan velikog pečata trenera Abela Sancheza na Hrgovićevom golemom trijumfu.

"Hrgovićev trener je Abel Sanchez. To je napravilo svu razliku svijeta! Abel intenzivno radi s njim, a Filip ga jako poštuje. Kada si borac, moraš poštovati svog trenera. Abel je Hall Of Fame trener i to je sada ponovno pokazao. Kažem vam, da Hrgović nije bio 6-7 kilograma lakši nego inače, nikada ne bi mogao izdržati svu onu kaznu. Odveli smo Itaumu u duboke vode i tamo smo ga utopili", istaknuo je ponosni Connolly.