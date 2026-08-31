Luka Ivanušec vraća se u Dinamo i potpisuje višegodišnji ugovor

Luka Ivanušec vraća se u Dinamo. To je informacija o kojoj se počelo pričati u nedjelju navečer, a sada je dobila potvrdu iz više izvora.

Veznjak se na Maksimir vraća besplatno nakon što je raskinuo ugovor s nizozemskim Feyenoordom te bi s Modrima, ako prođe liječnički pregled, trebao potpisati ugovor na tri godine uz mogućnost produljenja na još godinu dana, piše Germanijak.

Ovo će Ivanušecu biti drugi mandat u Dinamu, a u prvom je igrao nogomet karijere. U četiri godine provedene na Maksimiru u prvom mandatu skupio je 175 nastupa, u kojima je upisao 37 pogodaka i 20 asistencija. Uz to, ima i 22 nastupa za hrvatsku reprezentaciju.

Za Feyenoord je pak Ivanušec upisao 55 nastupa zabivši četiri i namjestivši sedam pogodaka.

Da li Ivanušecov dolazak znači i odustajanje Modrih od bivšeg igrača Hajduka Ikera Almene? Germanijak tvrdi kako ne, te bi Španjolac također trebao doći.