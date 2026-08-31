AfD na pragu povijesne pobjede, Angela Merkel diže uzbunu: 'Kontroliraju sve naše razgovore'

Tjedan dana prije ključnih izbora u Saskoj-Anhaltu, nekadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel (CDU) uputila je snažan apel protiv AfD-a – desničarske stranke koja se pojavila i rasla tijekom njezina mandata.

Merkelin se poslala poziv na buđenje: "Vjerujem da sada moramo učiniti ono što nismo morali učiniti desetljećima: stvarno se boriti za ovu demokraciju, angažirati se, biti malo hrabri, stajati iza svoje riječi i reći da je ovo sjajan način života."

Ključna riječ u njezinoj poruci je: hrabar. Izraz koji je Merkel rijetko isticala tijekom svojih 16 godina na mjestu kancelarke. Na jednom događaju u Berlinu, Merkel je prikazala sliku koja je uznemirila mnoge političke promatrače, objavio je njemački Bild.

Za Merkel, stranka više nije samo istočnonjemački fenomen. "Postala je nacionalni fenomen", rekla je političarka CDU-a. Uspjesi AfD-a u Baden-Württembergu i Rheinland-Pfalzu jasan su dokaz za to.

Merkel: AfD kontrolira sve naše razgovore

Merkel je posebno kritična prema tome koliko snažno AfD dominira debatama. Tijekom izborne kampanje, stranka je uspjela "kontrolirati sve naše razgovore od jutra do večeri". Kao rezultat toga, druga politička pitanja se guraju u drugi plan, a mnogi građani jedva znaju za što se druge stranke zapravo zalažu.

No Bild navodio i to da je dio Merkelinog poziva na buđenje jest to što je AfD nastao 2013. iz frustracije njezinom politikom - točnije, politikom spašavanja eura, koju je Merkel opisala kao "bez alternative".

Od 2015. AfD je rastao kao prosvjedna stranka protiv Merkelinog "Možemo to" tijekom izbjegličke krize.

Bild je također u nedjelju, 30 kolovoza, objavio kako bi AfD mogao ostvariti na predstojećim izborima veliku pobjedu.

U Saskoj-Anhaltu, AfD bi mogao postati prva njemačka savezna država koja će 6. rujna formirati jednostranačku vladu. Trenutne ankete pokazuju da desničarska stranka ima 42 posto, dok CDU znatno zaostaje s 22 posto.

Novo ekskluzivno istraživanje koje je proveo institut za istraživanje javnog mnijenja INSA za BILD otkriva što Njemačka u cjelini misli o krajnje desnoj stranci – i koliko je dubok taj jaz.

Više od jedne petine (22 posto) kaže da bi napustili Njemačku ako AfD ne samo pobijedi u Saskoj-Anhaltu, već i jednog dana uđe u kancelarsku vlast. Još i ovo - gotovo polovica svih ispitanika (47 posto) vjeruje da bi savezna vlada AfD-a naštetila Njemačkoj, dok se 36 posto s time ne slaže.

Pogled na Sasku-Anhalt otkriva podijeljeno javno mnijenje. Dok bi 41 posto prihvatilo državnu vladu AfD-a u ovoj državi, 46 posto se protivi. Nadalje, 44 posto smatra da bi AfD-u trebalo dati priliku da pokaže svoje upravljačke sposobnosti, dok se 42 posto ne slaže. 29 posto se ne protivi pobjedi AfD-a, ali ih ne želi u vladi. Značajna većina (48 posto) vjeruje da bi većina AfD-a dala AfD-u utjecaj na saveznoj razini (29 posto se ne slaže).