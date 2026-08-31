FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOSKVA ŽESTOKO REAGIRA /

Opasna igra oko Arktika, Lavrov zaprijetio: 'Raste rizik od sukoba, posljedice bi bile katastrofalne'

Opasna igra oko Arktika, Lavrov zaprijetio: 'Raste rizik od sukoba, posljedice bi bile katastrofalne'
×
Foto: Ant Upton/Eyevine/Profimedia

U veljači je NATO pokrenuo misiju pod nazivom Arktički stražar (Arctic Sentry) kako bi ojačao svoju prisutnost na krajnjem sjeveru, naglašavajući povećani fokus saveza na Arktik usred napetosti s Rusijom i nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland

31.8.2026.
9:24
Hina
Ant Upton/Eyevine/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u članku objavljenom u ponedjeljak, dok članice saveza pojačavaju svoju prisutnost u jeku ruskog rata protiv Ukrajine.

U veljači je NATO pokrenuo misiju pod nazivom Arktički stražar (Arctic Sentry) kako bi ojačao svoju prisutnost na krajnjem sjeveru, naglašavajući povećani fokus saveza na Arktik usred napetosti s Rusijom i nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland.

Rusija, koja ima pomorsku flotu uključujući podmornice s nuklearnim oružjem na Arktiku, vidi regiju kao svoju sferu interesa gdje također razvija brodsku rutu za povezivanje s azijskim zemljama.

Moskva je ranije prosvjedovala protiv misije Arktički stražar, a u članku je Lavrov, dugogodišnji ministar vanjskih poslova predsjednika Vladimira Putina, rekao da Rusija smatra NATO-ove vojne vježbe u regiji 'agresivnima'.

'Raste riziz od izravnog oružanog sukoba'

"Takva vojna aktivnost na dalekom sjeveru predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti Rusije. Rizici od incidenata koji bi mogli izazvati oružani sukob, s potencijalno katastrofalnim posljedicama, rastu", rekao je u članku koji je objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Rusija ima najveću vojnu prisutnost i vojnu infrastrukturu na Arktiku, a Kina je posljednjih godina počela povećavati svoju aktivnost u području bogatom mineralima, uglavnom u partnerstvu s Moskvom.

Norveška, susjed Rusije, ovog je mjeseca proširila nedavno osnovanu vojnu brigadu sa sjedištem na Arktiku, što je najnoviji potez NATO-ove zemlje za jačanje obrambenog utjecaja u jeku rata u Ukrajini koji je Rusija započela 2022. godine.

Moskva je prethodno odbacila optužbe da predstavlja prijetnju NATO-u.

RusijaNatoArktikGrenland
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike