Opasna igra oko Arktika, Lavrov zaprijetio: 'Raste rizik od sukoba, posljedice bi bile katastrofalne'

Rusija smatra aktivnosti NATO-a na Arktiku izravnom sigurnosnom prijetnjom, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u članku objavljenom u ponedjeljak, dok članice saveza pojačavaju svoju prisutnost u jeku ruskog rata protiv Ukrajine.

U veljači je NATO pokrenuo misiju pod nazivom Arktički stražar (Arctic Sentry) kako bi ojačao svoju prisutnost na krajnjem sjeveru, naglašavajući povećani fokus saveza na Arktik usred napetosti s Rusijom i nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da preuzme Grenland.

Rusija, koja ima pomorsku flotu uključujući podmornice s nuklearnim oružjem na Arktiku, vidi regiju kao svoju sferu interesa gdje također razvija brodsku rutu za povezivanje s azijskim zemljama.

Moskva je ranije prosvjedovala protiv misije Arktički stražar, a u članku je Lavrov, dugogodišnji ministar vanjskih poslova predsjednika Vladimira Putina, rekao da Rusija smatra NATO-ove vojne vježbe u regiji 'agresivnima'.

'Raste riziz od izravnog oružanog sukoba'

"Takva vojna aktivnost na dalekom sjeveru predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti Rusije. Rizici od incidenata koji bi mogli izazvati oružani sukob, s potencijalno katastrofalnim posljedicama, rastu", rekao je u članku koji je objavilo rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Rusija ima najveću vojnu prisutnost i vojnu infrastrukturu na Arktiku, a Kina je posljednjih godina počela povećavati svoju aktivnost u području bogatom mineralima, uglavnom u partnerstvu s Moskvom.

Norveška, susjed Rusije, ovog je mjeseca proširila nedavno osnovanu vojnu brigadu sa sjedištem na Arktiku, što je najnoviji potez NATO-ove zemlje za jačanje obrambenog utjecaja u jeku rata u Ukrajini koji je Rusija započela 2022. godine.

Moskva je prethodno odbacila optužbe da predstavlja prijetnju NATO-u.