Rodila kontroverzna britanka koja tvrdi da je u 12 sati bila s više od 1000 muškaraca

Kontroverzna zvijezda sadržaja za odrasle Bonnie Blue (27), pravim imenom Tia Billinger, objavila je da je rodila svoje prvo dijete. Nakon mjeseci nagađanja, provokacija i sumnji pratitelja, Bonnie je potvrdila da je na svijet donijela djevojčicu.

„Rodila sam. Dobro sam. Imala sam carski rez, a beba je super, zdrava. Kasnije idem kući. Boljelo je, ali nije bilo tako strašno kako sam mislila”, ispričala je u videu nakon poroda.

Dodala je i da joj je u jednom trenutku bilo toliko loše da je imala osjećaj kao da su joj se šavovi pokidali.

Ispod videa u kojem se izmjenjuju prizori trudnoće i boravka u bolnici napisala je kratku poruku kojom se još jednom referirala na svoju najpoznatiju kontroverzu: „I sad nas je 1058.”

Mnogi joj nisu vjerovali da je uopće trudna

Bonnie je posljednjih godina izgradila karijeru na šokiranju javnosti, a posebnu pozornost privukla je tvrdnjom da je u samo 12 sati imala odnose s čak 1057 muškaraca.

Upravo zbog niza bizarnih pothvata i provokacija mnogi su njezinu trudnoću isprva smatrali još jednim marketinškim trikom. Dodatnu sumnju izazvalo je i to što je ranije koristila lažni trudnički trbuh za potrebe snimanja sadržaja.

Tijekom trudnoće objavljivala je fotografije i snimke trbuha te najavljivala dolazak „Mini Blue”, ali pratitelji su i dalje sumnjali da je priča stvarna. Ispod jedne objave trudnoću je čak nazvala „grupnim projektom”, ponovno aludirajući na muškarce za koje tvrdi da je s njima bila.

Bonnie je ranije govorila i o tome da je zatrudnjela nakon događaja tijekom kojeg je imala nezaštićene odnose s velikim brojem muškaraca. Identitet oca djeteta zasad nije javno potvrđen.

Foto: Youtube/Planet/Profimedia

Rodila u bolnici u kojoj je rađala i Kate Middleton

Bonnie je rodila u bolnici St. Mary's u Londonu, poznatoj i po tome što je ondje svoje troje djece rodila Kate Middleton.

Nakon poroda pohvalila je privatnu zdravstvenu skrb i bolničko iskustvo usporedila s boravkom u hotelu.

„Ako si možete priuštiti ponovno staviti kuću pod hipoteku kako biste otišli na luksuznije putovanje ili kupili bolji automobil, iskreno, otiđite privatno jer nije toliko skupo kao što se misli”, poručila je.

O ocu zasad šuti

Jedno od pitanja koje sada najviše intrigira javnost jest identitet oca njezine kćeri. Zbog okolnosti koje je sama opisivala tijekom proteklih mjeseci, oko očinstva se već pojavilo mnogo nagađanja.

Bonnie je ranije tvrdila da je sačuvala kontaktne podatke i DNK uzorke muškaraca koji su sudjelovali u njezinim kontroverznim pothvatima te da joj utvrđivanje očinstva trenutačno nije prioritet.

„Fokusirana sam na to da beba bude zdrava. Tko je otac, problem je za neki drugi dan”, poručila je ranije te dodala da je spremna dijete odgajati i sama.