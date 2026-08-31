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Pada prvi otkaz nove HNL sezone? Gregurini se trese stolica, a dva poznata imena čekaju

Pada prvi otkaz nove HNL sezone? Gregurini se trese stolica, a dva poznata imena čekaju
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Slaven Belupo je u prvih pet utakmica sezone upisao jednu pobjedu i četiri poraza.

31.8.2026.
10:43
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
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Slaven Belupo je u nedjelju poražen 3-0 na gostovanju kod Osijeka. Bio je to četvrti poraz Farmaceuta u nizu, koji se trenutno nalaze na devetom mjestu s tri boda više od posljednjeplasirane Gorice.

Nakon poraza ojačale su priče o odlasku Marija Gregurine s klupe, a sada Germanijak javlja kako u Koprivnici već imaju dva poznata trenerska imena spremna ako se odluče na razlaz s Gregurinom.

Jedno od njih je Silvijo Čabraja, a drugo Gordon Schildenfeld. Riječ je o imenima koje ljubitelji HNL-a dobro poznaju. Čabraja je dug niz godina bio trener Lokomotive, u koju je promovirao brojne igrače, uključujući Luku Stojkovića, Lukasa Kačavendu i druge.

Schildenfeld je pak bivši igrač Dinama koji je u trenerske vode krenuo odmah nakon završetka igračke karijere. Najprije je radio na Cipru, da bi potom preuzeo Vukovar, kojeg je uveo u SHNL. Ondje je bio na klupi prvih šest kola, nakon čega ga je zamijenio upravo Čabraja. Sada se njih dvojica potencijalno bore za novi angažman.

Naglašavamo kako navijači Slaven Belupa kao glavnog krivca loših rezultata ne vide Gregurinu, već upravu. Zamjeraju im manjak ulaganja, osobito nakon rekordnih prihoda u posljednjih godinu dana.

      Standings provided by Sofascore

Slaven BelupoMario GregurinaSilvijo čabrajaGordon Schildenfeld
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