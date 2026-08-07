FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VIŠE MILIJUNA /

Lopta kojom je zabijen jedan od najlegendarnijih golova ide na aukciju: Očekivana cifra je luda

Lopta kojom je zabijen jedan od najlegendarnijih golova ide na aukciju: Očekivana cifra je luda
×
Foto: Daniel Motz/Alamy/Profimedia

Iz Heritage Auctionsa su autentičnost lopte potvrdili pismom

7.8.2026.
20:41
Hina
Daniel Motz/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Lopta kojom je slavni argentinski nogometaš Diego Maradona postigao pogodak takozvanom "Božjom rukom" protiv Engleske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1986. godine naći će se na držabi koju će od 21. do 23. kolovoza održati američka aukcijska kuća Heritage Auctions, a očekuje se kako će dosegnuti prodajnu cijenu od 10 milijuna dolara. 

Početna cijena za loptu kojom je Maradona rukom postigao prvi pogodak u utakmici koja je završila pobjedom Argentine od 2-1 iznosit će 2.5 milijuna dolara.

U 51. minuti utakmice igrane 22. lipnja 1986. u Ciudad de Mexicu Maradona je, kao što je to na televizijskoj snimci jasno vidljivo, postigao pogodak rukom te tako poveo Argentinu ka pobjedi, a kasnije se šalio kako se radilo o "Božjoj ruci". Samo četiri minute kasnije Maradona je zabio i za 2-0 fantastičnim slalomom od sredine igrališta do protivničkog gola u kojem je prošao četiri suparnička igrača i vratara.

Tjedan dana kasnije Argentina je na istom mjestu osvojila i naslov svjetskog prvaka svladavši Zapadnu Njemačku sa 3-2.

Iz Heritage Auctionsa su autentičnost lopte potvrdili pismom koje su dobili od suca utakmice, Tunižanina Alija Bennaceura iz 2023. godine kojim on potvrđuje kako je zadržao jedinu loptu koja je korištena tijekom utakmice i koja je bila u njegovu posjedu više od 30 godina, a na njoj se nalaze i potpisi njegovih pomoćnika s tog dvoboja.

Prije četiri godine na dražbi je za 9.3 milijuna dolara prodan dres kojega je Maradona nosio na utakmici protiv Engleske 1986.

MaradonaEngleska Nogometna ReprezentacijaArgentinska Nogometna ReprezentacijaBozja RukaAukcija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike