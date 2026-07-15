Lopta s legendarne Maradonine utakmice opet na prodaju

Vjerojatno najpoznatija lopta u povijesti nogometa čeka novog vlasnika, objavili su američki mediji.

Lopta kojom je argentinska legenda Diego Maradona postigao gol nazvan "Božja ruka" na Svjetskom prvenstvu 1986. protiv Engleske, a zatim i fantastični "Gol stoljeća", ponovno ide na aukciju.

"Ova lopta svjedočila je najpoznatijoj kontroverzi i najpoznatijem remek-djelu u povijesti nogometa", piše američka aukcijska kuća Heritage Auctions sa sjedištem u Dallasu, gdje očekuju ponude od deset milijuna američkih dolara (otprilike 8,8 milijuna eura) ili više za komadić nogometne povijesti.

Očekuje se da će proces nadmetanja započeti 31. srpnja, a sama aukcija održat će se od 21. do 23. kolovoza. Početna cijena je 2.5 milijuna američkih dolara (2.2 milijuna eura), izvještava njemačka novinska agencija dpa.

Lopta s utakmice između Argentine i Engleske, koja je u to vrijeme bila politički nabijena zbog Falklandskog rata, koji se dogodio četiri godine ranije, desetljećima je bila u vlasništvu tuniskog suca Alija Bin Nassera. On je tada bio sudac utakmice na stadionu Azteca i zadržao je loptu nakon dvoboja.

Sudac je navodno potvrdio njezinu autentičnost i izjavio da tijekom utakmice nije korištena nijedna druga lopta.

Neovisni stručnjaci također su potvrdili da je to upravo lopta kojom je Maradona postigao i gol "Božja ruka" i svoj gol stoljeća u pobjedi od 2-1, izvanredan solo prodor koji je započeo na argentinskoj polovici terena.

Godine 2022. lopta je na aukciji u Londonu prodana za 2.3 milijuna eura.