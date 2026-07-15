FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CIJENA? BOLI GLAVA /

Lopta s legendarne Maradonine utakmice opet na prodaju

Lopta s legendarne Maradonine utakmice opet na prodaju
×
Foto: Daniel Motz/Alamy/Profimedia

Godine 2022. lopta je na aukciji u Londonu prodana za 2.3 milijuna eura, a sada će potražiti novog vlasnika.

15.7.2026.
9:21
Hina
Daniel Motz/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Vjerojatno najpoznatija lopta u povijesti nogometa čeka novog vlasnika, objavili su američki mediji.

Lopta kojom je argentinska legenda Diego Maradona postigao gol nazvan "Božja ruka" na Svjetskom prvenstvu 1986. protiv Engleske, a zatim i fantastični "Gol stoljeća", ponovno ide na aukciju.

"Ova lopta svjedočila je najpoznatijoj kontroverzi i najpoznatijem remek-djelu u povijesti nogometa", piše američka aukcijska kuća Heritage Auctions sa sjedištem u Dallasu, gdje očekuju ponude od deset milijuna američkih dolara (otprilike 8,8 milijuna eura) ili više za komadić nogometne povijesti.

Očekuje se da će proces nadmetanja započeti 31. srpnja, a sama aukcija održat će se od 21. do 23. kolovoza. Početna cijena je 2.5 milijuna američkih dolara (2.2 milijuna eura), izvještava njemačka novinska agencija dpa.

Lopta s utakmice između Argentine i Engleske, koja je u to vrijeme bila politički nabijena zbog Falklandskog rata, koji se dogodio četiri godine ranije, desetljećima je bila u vlasništvu tuniskog suca Alija Bin Nassera. On je tada bio sudac utakmice na stadionu Azteca i zadržao je loptu nakon dvoboja.

Sudac je navodno potvrdio njezinu autentičnost i izjavio da tijekom utakmice nije korištena nijedna druga lopta.

Neovisni stručnjaci također su potvrdili da je to upravo lopta kojom je Maradona postigao i gol "Božja ruka" i svoj gol stoljeća u pobjedi od 2-1,  izvanredan solo prodor koji je započeo na argentinskoj polovici terena.

Godine 2022. lopta je na aukciji u Londonu prodana za 2.3 milijuna eura.

Diego Maradona
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike