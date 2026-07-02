Nevjerojatno proročanstvo Maradone ponovno šokira nogometni svijet

Diego Maradona još je 2018. godine iznio neobičnu, ali danas često citiranu tvrdnju o smjeru u kojem ide Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi i čini se da je u jednom dijelu bio u pravu.

Tada je kritizirao sve veći utjecaj komercijalnih interesa te kroz šalu spomenuo ideju o “četiri poluvremena” zbog reklama, uz tvrdnju da će utakmice ionako trajati oko 100 minuta.

Iako se format nogometa nije mijenjao, u praksi su uvedene duže nadoknade i obvezne pauze za osvježenje, koje često otvaraju prostor za dodatne TV sadržaje i oglase, pa utakmice sve češće prelaze granicu od 100 minuta.

Maradona, svjetski prvak iz 1986., preminuo je 2020. godine, ali njegove izjave i dalje izazivaju rasprave među navijačima i stručnjacima.