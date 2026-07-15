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Je li ovo uopće moguće? FIFA mijenja jedno od najvećih nogometnih pravila u finalu SP-a

Je li ovo uopće moguće? FIFA mijenja jedno od najvećih nogometnih pravila u finalu SP-a
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Foto: ALEX GRIMM/Getty images/Profimedia

FIFA je sličan koncept već testirala na finalu Svjetskog klupskog prvenstva i Copa Américe

15.7.2026.
8:53
Sportski.net
ALEX GRIMM/Getty images/Profimedia
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Finale Svjetskog prvenstva 2026. donosi povijesnu promjenu. FIFA će prvi put organizirati glazbeni spektakl tijekom poluvremena, po uzoru na Super Bowl, zbog čega će odmor između dva dijela utakmice biti znatno dulji od uobičajenih 15 minuta.

Prema pravilima IFAB-a, poluvrijeme traje 15 minuta, no FIFA je za finale na stadionu MetLife u New Jerseyju pripremila poseban show. Iako službena duljina stanke još nije potvrđena, strani mediji navode da bi mogla trajati između 20 i 30 minuta, kako bi se omogućilo postavljanje i uklanjanje pozornice.

Na pozornici će nastupiti brojne svjetske zvijezde, među kojima su Justin Bieber, Shakira, Madonna, Burna Boy i BTS. Program producira Chris Martin iz Coldplaya, a u završnoj ceremoniji sudjelovat će i Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger te IShowSpeed. Poseban gost bit će Tom Cruise, dok će američku himnu izvesti Jennifer Hudson.

FIFA je sličan koncept već testirala na finalu Svjetskog klupskog prvenstva i Copa Américe, kada su poluvremena također bila znatno produžena.

Iako se radi o spektaklu svjetskih razmjera, izvođači neće biti plaćeni. Program se organizira u suradnji s humanitarnom organizacijom Global Citizen, s ciljem prikupljanja 100 milijuna dolara za obrazovanje djece i razvoj školskog nogometa kroz FIFA-in projekt Football for Schools.

PoluvrijemeSvjetsko Prvenstvo 2026.Fifa
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