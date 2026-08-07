Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'

Poznata hrvatska influencerica i voditeljica Meri Banovac (34), koju su pratitelji donedavno znali pod prezimenom Goldašić, novom objavom na Instagramu izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Ipak, iza serije impresivnih fotografija u modernom vestern stilu krije se puno više od modnog editorijala; one su snažna simbolička poruka o početku nove životne etape nakon nedavnog razvoda i povratka djevojačkom prezimenu.

Estetika Divljeg zapada

Na nizu fotografija koje potpisuje cijenjeni fotograf Ivan Gudić, Meri pozira s nepogrešivom samouvjerenošću. Upečatljivi stajling, koji uključuje slamnati kaubojski šešir, plavu traper minicu i tamne kaubojske čizme, savršeno se uklapa u jedan od najistaknutijih globalnih modnih trendova 2026. godine. Bilo da pozira uz ogradu u prozirnom smeđem topu ili u dramatičnom crno-bijelom portretu, Banovac utjelovljuje duh moderne kaubojke.

Više od fotografije

Objava je stigla samo mjesec dana nakon što je Meri, inače voditeljica popularnog kviza "Tko bi rekao", napravila važan korak kojim je potvrdila da okreće novu stranicu. Nakon razvoda od Jurice Goldašića krajem 2025. godine, u srpnju je na društvenim mrežama vratila svoje djevojačko prezime.

U nedavnoj seriji pitanja i odgovora na Instagramu, otvoreno je dijelila svoja razmišljanja o odnosima i životnim promjenama, naglašavajući kako se nakon teške odluke o razvodu sada želi posvetiti isključivo sebi i svojim sinovima. Upravo zbog te iskrenosti njezini pratitelji su prepoznali snagu i autentičnost u novim fotografijama.

Podrška nije izostala, a komentari ispod objave svjedoče o općem oduševljenju. "Bombaaaa", "Ajme ludila" i "Grmiii" samo su neke od reakcija, dok su drugi bili još kreativniji. "John Wayne među damama", napisao je jedan pratitelj, savršeno saževši dojam. Pohvale su stizale i na račun fotografa Gudića, a mnogi su istaknuli kako njih dvoje čine "najbolji duo". Jedna pratiteljica je napisala: "Dobro kaj nam radiš", aludirajući na to koliko je fotografijama oduševila publiku.