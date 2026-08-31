Komisija ChatGPT-ju, Redditu i Robloxu odredila status u skladu s Aktom o digitalnim uslugama

Komisija je danas u skladu s Aktom o digitalnim uslugama proglasila ChatGPT vrlo velikom internetskom tražilicom (VLOSE), a Reddit i Roblox vrlo velikim internetskim platformama (VLOP). Te su platforme izvijestile da na mjesečnoj razini u prosjeku imaju najmanje 45 milijuna korisnika u EU-u, što znači da prelaze prag za određivanje statusa.

Nakon što dobiju obavijest o određivanju statusa, navedene platforme imaju četiri mjeseca, tj. do kraja prosinca 2026., da ispune dodatne obveze iz Akta o digitalnim uslugama koje se odnose na vrlo velike internetske platforme i vrlo velike internetske tražilice, kao što su procjena i ublažavanje sistemskih rizika koji proizlaze iz njihovih usluga i algoritamskih sustava povezanih sa širenjem nezakonitog sadržaja te negativnih učinaka na maloljetnike, fizičku i mentalnu dobrobit korisnika, temeljna prava, izborne postupke i javnu sigurnost.

Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju, izjavila je: "Novoodređeni statusi znače da će se na ChatGPT, Reddit i Roblox u Europskoj uniji sada primjenjivati viši standardi kontrole i odgovornosti, u skladu s njihovim velikim utjecajem na naše građane i društvo. I dalje pomno pratimo digitalno okruženje i bez oklijevanja ćemo odrediti status svakoj platformi koja prema Aktu o digitalnim uslugama ispunjava uvjete za pojačani nadzor".