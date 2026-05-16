Hrgović u velikoj borbi koja ga vraća među glavne izazivače za svjetski vrh

Filip Hrgović bori se u Doncasteru gdje će mu se u ringu na stadionu Eco-Power suprotstaviti domaći miljenik publike, Dave Allen.

UŽIVO

- U tijeku je druga borba glavnog dijela večeri. Boksaju Louie O’Doherty i Ahmed Hatim.

- U prvoj borbi između Asadhuje Mujdinhujaeva i Alexisa Nahuela Torresa pobijedio je Mujdinhujaev odlukom sudaca. Nakon te borbe idu još dva meča, a poslije toga Hrgović ulazi u ring.

NAJAVA

'Dave protiv Golijata' je naziv koji su plasirali Englezi, a to najbolje govori kako je hrvatski borac veliki favorit. Hrgović slovi kao borac iz samog svjetskog vrha, dok Allena smatraju autsajderom.

Hrvatski teškaš protiv Davea Allena traži pobjedu kojom bi se vratio među glavne izazivače za svjetski vrh teške kategorije i ponovno otvorio put prema borbi za naslov prvaka svijeta.

"Spreman sam na sve. Imao sam dobar kamp, radio sam naporno kao i uvijek, te ga nisam podcijenio. Dolazim u dobroj formi, spreman za tešku borbu. Za mene je svaka sljedeća borba najvažnija pa tako i ova, moram pobijediti kako bih mogao nastaviti svoje putovanje. Ne shvaćam ga olako i očekujem dobar meč", rekao je Hrgović na konferenciji za medije pa zaključio: "Poraz bi me gurnuo u užasnu situaciju. Ne smijem izgubiti."