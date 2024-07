Hrvatski boksač Alen Babić (33) ušao je nešto malo iza ponoći u ring protiv britanskog teškaša Johnnyja Fishera (25) u Londonu. Babić je po prvi put u svojoj karijeri bio dio glavne borbe večeri na događaju koji se održao u londonskoj Copper Box Areni, protiv najtežeg boksača do sada, kojem je nadimak Bik iz Romforda.

Na kraju je Fisher, boksač koji je bio ogroman favorit, slavio nakon svega 30 sekundi meča. Nije dobro prošao debi Alena Babića što se tiče glavnih borbi večeri.

Pogodio je Babića preciznom kombinacijom i time opravdao zašto ga Englezi smatraju budućnosti njihovog boksa. Johnny Fischer pokazao je moć. Ima strašnu kombinaciju krošea i aperkata.

Ustao je bio Babić nakon kanonade paklenih topova Fischera, no nije bio sasvim stabilan na nogama. Sudac je to uočio i prekinuo borbu. Babić je negodovao na tu njegovu odluku, no ona je bila konačna i Fisher je odnio pobjedu. Britanskom boksaču ovo je 12. meč u karijeri i 12. pobjeda, dok je ovo bila Babićev drugi profi poraz. Na glasu je Fischer kao najveća britanska boksačka nada.

