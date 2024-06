U srijedu je Alen Babić imao press-konferenciju u engleskom Brentwoodu kao najavu za nadolazeću borbu protiv Johnnyja Fishera.

'Savage' je odgovarao na brojna pitanja, no jedno pitanje o njegovom sunarodnjaku nije ga moglo zaobići. Mnogi analitičari i boksači ovih dana komentirali su poraz Filipa Hrgovića protiv Daniela Dubo isa, a Babić je o tome rekao sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Luda borba, vidio sam od prve runde da Hrgović nije dobar jer u njegovim udarcima nije bilo snage, nisu ostavljali traga na Duboisu. Kao Hrvatu, bilo mi je jako teško gledati tu borbu, uvijek želim da naši borci pobijede, ali nakon što je druga runda završila, znao sam u kojem će smjeru meč ići. Rekao sam to svojim dečkima, nisu mi vjerovali, govorili su mi: ‘Dobar je, odličan je‘, ali vidio sam… Nije bilo udaraca, nije bilo volje, ničega nije bilo. Mora se resetirati, kao što sam i ja to učinio, i početi ispočetka. Ja sam uspio u tome, sad ćemo vidjeti može li i on."

Postavljeno je zanimljivo pitanje o potencijalnoj borbi u budućnosti Babića s El Animalom, na što je Savage pozitivno odgovorio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako fanovi to žele vidjeti, a znam da žele, idemo! Uvijek sam spreman za tu borbu, govorim to već pet godina. Uvijek sam tu za taj meč i uvijek ću biti. To je moj posao", rekao je Babić za Boxing News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa