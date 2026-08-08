Evo kad i gdje možete gledati spektakularni boksački event kojeg čeka čitav svijet

Nova sila u svijetu profesionalnog boksa, Zuffa Boxing, sprema se za svoj irski debi, a spektakl pod rednim brojem 10 donosi povijesnu noć u Dublin. U subotu, 8. kolovoza, legendarna 3Arena bit će poprište beskompromisnih okršaja, a ulog je veći no ikad. Glavna borba večeri donosi sraz dvojice neporaženih boraca za upražnjeni IBF-ov pojas svjetskog prvaka u srednjoj kategoriji, što je prvi takav meč za titulu na irskom tlu u više od trideset godina. Ovaj događaj ne samo da označava globalnu ekspanziju ambiciozne promocije koju predvodi Dana White, već i ispunjenje sna za domaću zvijezdu koja će napokon dobiti priliku boksati pred svojim navijačima.

Kako i gdje pratiti spektakl u Hrvatskoj?

Ljubitelji boksa u Hrvatskoj moći će uživati u izravnom prijenosu cijelog događaja. Ekskluzivna prava za prijenos na domaćem tržištu osigurala je RTL-ova platforma VOYO. Program započinje uvodnim borbama (preliminarnim) koje su na rasporedu u 18:00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Glavni dio priredbe, koji donosi najatraktivnije mečeve večeri, počinje u 20:00 sati, a kulminirat će borbom za svjetsku titulu između McKenne i Olihe.

Povratak kući za irsku nadu

U središtu pozornosti bit će, dakle, Aaron McKenna (20-0), borac čiji profesionalni put do sada nije kročio u ringove njegove domovine. Nakon briljantne amaterske karijere u kojoj je zabilježio više od 150 pobjeda i osvojio čak osam naslova irskog nacionalnog prvaka, McKenna je svoj profesionalni put gradio u inozemstvu. Sada se, s besprijekornim omjerom, vraća kući boriti se za najveću nagradu u sportu. Njegov povratak nije samo emotivni trenutak, već i ispit karijere. S druge strane ringa stajat će Talijan Etinosa Oliha (22-0), jednako opasan i također neporažen protivnik. Obojica imaju po deset pobjeda nokautom, što jamči da će publika u Dublinu svjedočiti sudaru dvaju različitih stilova, ali identične gladi za pobjedom. Za McKennu, ovo je prilika da pred svojom publikom potvrdi status elitnog borca i donese svjetsku titulu u Irsku.

Zuffa Boxing je novi igrač koji mijenja pravila

Ovaj događaj predstavlja značajan korak za Zuffa Boxing, promociju nastalu kao zajednički projekt TKO Group Holdingsa, krovne tvrtke UFC-a, i saudijskog konglomerata Sela. Pod vodstvom Dane Whitea, Zuffa ima jasan cilj, restrukturirati i modernizirati svijet profesionalnog boksa primjenom uspješnog modela iz slobodne borbe. To podrazumijeva centraliziranu promociju, jasnije puteve do borbi za naslov i dugoročno ulaganje u borce kao zvijezde. Dok su se dosadašnji numerirani događaji uglavnom održavali u Las Vegasu, dolazak u Dublin potvrđuje globalne ambicije. Želja im je stvoriti prepoznatljiv brend koji će navijačima nuditi dosljednu kvalitetu i uzbudljive borbe, umjesto fragmentiranog sustava s više promotora i nejasnim rang-listama. Za više informacija o njihovoj viziji, posjetite službenu stranicu Zuffa Boxinga.

Bogat program prepun neporaženih talenata

Osim glavne borbe, program Zuffa Boxing 10 nudi niz intrigantnih mečeva. U sunaslovnoj borbi večeri, miljenik domaće publike "King" Callum Walsh (16-0) testirat će svoje vještine protiv iskusnog engleskog ljevaka Tylera Dennyja (21-4-3). Walsh se vraća u 3Arenu gdje je 2024. godine oduševio navijače nokautom u drugoj rundi i tražit će nastavak svog strelovitog uspona. U poluteškoj kategoriji očekuje nas okršaj između irskog aduta Joea Warda (12-1) i neporaženog Artjoma Kaspariana (14-0), čiji omjer sugerira eksplozivan meč. Program je krcat i drugim irskim talentima, poput Aarovog brata, nokautera Stevieja McKenne (16-1, 15 nokauta) i neporaženog Connora Coylea (22-0), što cijelom događaju daje snažan nacionalni naboj.

Ova večer boksa u Dublinu puno je više od niza borbi; ona je pokazatelj smjera u kojem se boks možda kreće. S jedne strane, predstavlja povijesnu priliku za irske borce da zasjaju na domaćem terenu, a s druge, ključni test za Zuffa Boxing i njihovu viziju budućnosti sporta. Oči cijelog boksačkog svijeta bit će uprte u 3Arenu, iščekujući odgovor na pitanje hoće li Irska dobiti novog svjetskog prvaka i hoće li novi model promocije ispuniti svoja velika obećanja.