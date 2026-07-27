Domaći borac slavio u velikom okršaju spektakularnog Zuffa Boxing 9 u Madison Square Gardenu

Dugo očekivano deveto izdanje Zuffa Boxing u New Yorku donijelo je večer ispunjenu dramom i tehničkom vještinom, a sve je kulminiralo povratničkom borbom lokalnog heroja Edgara Berlange.

U nedjelju navečer, u legendarnom Infosys Theateru u Madison Square Gardenu, portorikanska zvijezda iz Brooklyna vratila se u ring nakon godinu dana pauze i dva uzastopna poraza, tražeći iskupljenje pred domaćom publikom. Noć je ponudila sve što boks čini velikim: preokrete, dominantne izvedbe i nokaut u posljednjim sekundama.

"Izabranik" na rubu poraza

Glavna borba večeri između Edgara "The Chosen One" Berlange (24-2, 19 KO) i kanadskog udarača Stevena "Bang Bang" Butlera (38-6-1, 32 KO) opravdala je sva očekivanja. Berlanga, poznat po razornoj snazi kojom je započeo karijeru sa 16 nokauta u prvoj rundi, u meč je ušao s novom, strpljivijom taktikom. Kroz prve dvije runde kontrolirao je borbu oštrim direktom, pokazujući zrelost i tehnički napredak na kojem je, kako tvrdi, inzistirao u kampu.

Međutim, samo nekoliko sekundi prije kraja druge runde, dogodio se šok. Butler je plasirao jedan precizan desni kroše koji je Berlingu poslao na pod. Dvoranom je zavladao muk, a "Izabranik" se našao u problemima po prvi put u meču. Taj je trenutak potpuno promijenio tijek borbe. Od treće runde Berlanga je napustio plan o taktičkom nadmudrivanju i vratio se onome što najbolje radi - beskompromisnoj potrazi za nokautom. Već minutu kasnije uzdrmao je Butlera snažnom desnicom, no iskusni Kanađanin je preživio koristeći se hrvanjem i držanjem kako bi dobio na vremenu. Ipak, šteta je bila učinjena, a Berlanga je nametnuo svoj ritam.

Prekid u sedmoj rundi

Nakon što se u četvrtoj rundi oporavio od potrošene energije, Berlanga je u petoj nastavio s metodičnim pritiskom. Krajem šeste runde ponovno je pronašao put do Butlerove brade, serijom udaraca poslavši ga na drugo brojanje. Spasilo ga je zvono, no bilo je očito da je njegov otpor slomljen. U pauzi je njegov kut poručio sucu da mu da još minutu u sedmoj rundi da se dokaže. Ta se minuta pokazala kobnom. Nakon serije čistih udaraca, sudac je prekinuo borbu na 1:14 sedme runde i proglasio pobjedu tehničkim nokautom za Edgara Berlingu, koji je tako na dramatičan način stigao do ključne pobjede u karijeri.

Hitchinsova dominacija u velteru

U sunaslovnoj borbi večeri, drugi borac iz Brooklyna, neporaženi Richardson Hitchins (21-0, 8 KO), uspješno je debitirao u velter kategoriji. Bivši IBF prvak u poluvelteru pružio je besprijekornu boksačku lekciju Meksikancu Ricardu Salasu (24-3-2, 18 KO). Hitchins je od prve do posljednje sekunde kontrolirao distancu svojim superiornim direktom, dok je Salas teško pronalazio put do unutarnje distance. U rijetkim trenucima kada bi se približio, Hitchinsova obrana i kretanje bili su na prevelikoj razini. Sva tri suca bodovala su meč identičnim rezultatom 100-90, potvrđujući potpunu dominaciju borca za kojeg se vjeruje da je budućnost velter kategorije.

Zuffa Boxing 9 ostat će upamćen kao uspješan ulazak na jedno od najvažnijih svjetskih boksačkih tržišta. Večer je donijela priču o iskupljenju za Edgara Berlingu, potvrdila je elitni status Richardsona Hitchinsa i najavila dolazak novih uzbudljivih imena na veliku scenu, a vi ste sve to mogli pratiti na platformi VOYO.