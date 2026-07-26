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Evo koliko je Joshua zaradio za spektakl u pustinji

Evo koliko je Joshua zaradio za spektakl u pustinji
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Joshui je ovo bila prva borba nakon tragedije u prosincu kada je Britanac ostao bez dva najbolja prijatelja i trenera

26.7.2026.
8:35
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Britanski teškaš Anthony Joshua porazio je u Džedi albanskog boksača Kristiana Prengu nakon dvije uzbudljive runde. Albanac je Joshuu dvaput srušio, ali se bivši dvostruki prvak oba puta vratio na noge i odnio vrijednu pobjedu.

Naime, nagradni fond u Džedi iznosio je 5,85 milijuna eura. Joshua je, kao veća zvijezda, već prije samog meča dobio puno veći dio tog "kolača", odnosno oko 4,68 milijuna eura, dok je Prengi pripalo 1,17 milijuna eura.

No, ova pobjeda nije bila samo novčana. Za Joshuu je značila mnogo više. Britancu je ovo bila prva borba od prosinca, kada je u prometnoj nesreći u Nigeriji izgubio dvojicu bliskih prijatelja i trenera.

"Ovo je bilo za Latza, za Sinu, za njihove obitelji. Teško mi je uopće govoriti o tome. Bilo je iznimno teško. To su moja braća. Ne želim više govoriti o tome", rekao je Joshua nakon pobjede.

Anthony JoshuaBoks
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