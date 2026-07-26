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KAKAV MEČ /

Joshua umalo izgubio od Albanca, pa sve podsjetio da je prvak

Joshua umalo izgubio od Albanca, pa sve podsjetio da je prvak
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Foto: AFP/AFP/Profimedia

Sada ga čeka meč s najvećim rivalom, "Kraljem cigana", Tysonom Furyjem.

26.7.2026.
8:22
Sportski.net
AFP/AFP/Profimedia
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Ponajbolji boksač svijeta u posljednjih deset i više godina Anthony Joshua stigao je do nove pobjede. Ovog puta "pao" je albanski borac Kristian Prenga, ali taj meč bio je sve samo ne lagan zalogaj za Joshuu.

Britanac, kojemu je ovo bila prva borba od tragedije u Nigeriji u kojoj su život izgubili dvoje njegovih bliskih prijatelja i trenera, dva je puta bio na podu i blizu poraza. Prvi nokdaun stigao je već nakon 20 sekundi borbe, ali se bivši dvostruki prvak sabrao i pokazao da je i dalje onaj pravi.

Joshua je u spektakularnoj drugoj rundi u Džedi pogodio Prengu razornim desnim krošeom, a završni udarac poslao je Albanca na pod, nakon čega je sudac prekinuo borbu.

"Ne radi se samo o snazi udarca. Ovo je bila borba srcem. Ovo je bilo za Latza, za Sinu, za njihove obitelji. Teško mi je uopće govoriti o tome. Bilo je iznimno teško", rekao je 36-godišnji Joshua prije nego što je zastao i, jedva suzdržavajući emocije, dodao:

"To su moja braća. Ne želim više govoriti o tome."

Nakon ove pobjede Joshuu sada očekuje kratak odmor, pa pripreme za meč sa svojim najvećim rivalom Tysonom Furyjem.

Anthony JoshuaBoksTyson Furry
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