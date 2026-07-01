Fury dobio 'lakši zadatak' prije Joshue, stiže mu 46-godišnji veteran s bogatim iskustvom

Tyson Fury trebao bi se vratiti u ring 24. srpnja u Tajlandu, gdje ga čeka okršaj protiv iskusnog poljskog veterana Mariusza Wacha. Borba dolazi u trenutku kao svojevrsni trening za dvoboj Furyja i Anthonyja Joshue, no taj meč i dalje nije službeno potvrđen, ni datum ni lokacija nisu definirani.

Plan za britanski megaspektakl jednostavan je jasan: Fury i Joshua moraju odraditi svoje “pripremne” zadatke. Joshua bi dan kasnije, 25. srpnja, trebao boksati protiv manje poznatog Albanca Kristiana Prenge, dok Fury mora opravdati ulogu favorita protiv Wacha kako bi se priča o međusobnom obračunu nastavila.

Wach, koji u profesionalnoj karijeri ima omjer 39 pobjeda i 13 poraza, nekada je bio i izazivač za WBA, WBC i IBF teškaške titule protiv Vladimira Klička – no to je bilo prije 14 godina. Danas je 46-godišnji Poljak poznat kao čvrst i izdržljiv protivnik, borac koji teško pada i služi kao test za ambicioznije teškaše.

U posljednjim godinama rezultati su mu znatno slabijii, izgubio je sedam od posljednjih deset borbi, a u srpnju 2024. godine zaustavio ga je Moses Itauma već u drugoj rundi. Ipak, kroz karijeru je dijelio ring s nizom poznatih imena teške kategorije poput Dilliana Whytea, Martina Bakolea, Jarrella Millera i Alexandera Povetkina, što potvrđuje njegovu dugogodišnju prisutnost na visokoj razini.

Za Furyja ovaj meč predstavlja znatno lakši zadatak u odnosu na posljednji nastup, kada je u travnju slavio na bodove protiv Arslana Makhmudova u svom povratničkom meču nakon 16 mjeseci pauze.

Ako obojica favorita opravdaju očekivanja u svojim nastupima, dugoočekivani britanski okršaj Furyja i Joshue mogao bi konačno dobiti svoj konkretan okvir do kraja godine.