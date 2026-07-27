Koga žele, novci mu dođu sami: Par u zidu trošne kuće pronašao skriveno blago!

Stare kuće često čuvaju kojekakve tajne. Iza trošnih zidova i ispod prašnjavih podova ponekad se ne skrivaju samo paučina i zaboravljeni predmeti, već i djelići prošlosti koji čekaju da budu ponovno otkriveni.

Nedavno su se u to uvjerili i Luisa i njezin suprug Dan, britanski par koji se upustio u renovaciju doma izgrađenog prije 1900. godine, kada su probili jedan dio zida i tamo otkrili skrivenu prostoriju ispunjenu ugljenom.

Luisa i Dan na tom su mjestu, između ostalog, zatekli i zahrđalu limenku boje, u kojoj se nalazilo puno više nego što su mogli očekivati.

"Limenka je mjesecima stajala sa strane. Bili smo nervozni i nismo je htjeli otvoriti jer je ispuštala neugodan miris amonijaka", rekla je Luisa za Newsweek i dodala da je upalila kameru kada ju je znatiželja nadvladala.

Unutar odvratne, trule posude ispunjene insektima, zatekla je svežnjeve novčanica iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća, i to u ukupnom iznosu većem od tisuću funti.

Otkriće je po nju došlo u savršenom trenutku jer je u tom trenutku bila bez posla: "Bilo je lijepo malo počastiti djecu i pokriti neke račune. Taj novac nam je skinulo velik teret s leđa na nekoliko tjedana", otkrila je.

Snovi o bogatstvu skriveni u zidovima

Iako fascinantna, priča Luise i Dana daleko je od usamljenog slučaja.

Renovacije starih posjeda redovito otkrivaju skrivena bogatstva prethodnih vlasnika. Tako je 2019. godine par iz Sjevernog Yorkshirea u Engleskoj ispod podnih dasaka pronašao keramičku posudu ispunjenu s više od 260 zlatnika.

Vrijednost kovanica, koje su pripadale bogatoj trgovačkoj obitelji iz 18. stoljeća, procijenjena je na gotovo 300.000 američkih dolara, a budući da su kovanice nađene prije nego što je na snagu stupio stroži zakon o blagu, par je zadržao cjelokupan iznos.

Jedno od najvećih takvih otkrića u američkoj povijesti, poznato i kao "Saddle Ridge Treasure", dogodilo se 2014. godine u sjevernoj Kaliforniji.

Naime, dok je šetao psa na svom imanju, jedan je par primijetio staru metalnu kutiju kako viri iz zemlje.

Kutija je bila ispunjena s više od 1.400 zlatnika, čija je procijenjena vrijednost premašila nevjerojatnih deset milijuna dolara.