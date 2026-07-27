Ovo je jedno od najzdravijih mjesta za život u Europi. Tajna je u četiri ključna faktora

Jedno područje Ujedinjenog Kraljevstva ističe se kao najzdravije mjesto za starenje, a njegovi stanovnici tvrde da postoje četiri ključna razloga koja doprinose njihovoj iznimnoj dugovječnosti. Dok se u nekim dijelovima zemlje zdravlje stanovnika narušava već nakon pedesete godine, ovdje ljudi žive dugo i kvalitetno.

Ranije ove godine, studija Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) proglasila je zadivljujuću skupinu otoka najzdravijim mjestom u Britaniji. Riječ je o otočju Orkney, arhipelagu uz sjeveroistočnu obalu Škotske, koje ima najviši prosječni "zdrav životni vijek" - dob do koje se može očekivati da će osoba živjeti u dobrom zdravlju. Taj prosjek na Orkneyju iznosi nevjerojatnih 72,9 godina, dok u drugim dijelovima UK-a jedva prelazi 60. Usporedbe radi, u Blackpoolu zdravlje stanovnika počinje opadati već nakon 50. godine života.

Koja je tajna uspjeha otočja Orkney?

Prema mještanima koji su cijeli život udisali otočki zrak, ako tajna i postoji, svodi se na četiri glavna faktora.

Lokacija kao temelj zdravlja

Otoci Orkney uvelike profitiraju od svoje nevjerojatne obale. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, istraživanja takozvanih "Plavih zona" postala su vruća tema. To su područja svijeta gdje ljudi navodno žive iznimno dugo, a mnoga od njih imaju velik broj stogodišnjaka. Među njima su prefektura Okinawa u Japanu, provincija Nuoro na Sardiniji, poluotok Nicoya u Kostariki, Ikarija u Grčkoj te Loma Linda u Kaliforniji. Jedna zajednička stvar svim tim mjestima jest da se nalaze na obali ili vrlo blizu nje.

Postoji niz razloga zašto bi život u blizini mora mogao potaknuti dugovječnost. Lesley Palmer, profesorica dizajna za demenciju i starenje na Sveučilištu Stirling, ističe sličnosti. "Veze s Plavim zonama su primamljive. Postoje sličnosti u otpornosti, u suočavanju s nepovoljnim vremenskim uvjetima i izoliranim životom, načinu života koji potiče prirodno i energično kretanje, osjećaj svrhe i zajedništvo", izjavila je. "I Plave zone su obalne, s visokom razinom dnevnog svjetla u ljetnim mjesecima." Druge prednosti povezane sa životom uz more uključuju povećanu fizičku aktivnost, manje stresa i čišći zrak.

Snaga zajedništva

Stručnjaci se slažu da je osjećaj zajedništva ključan za duži život. Kada ljudi prestanu raditi, presudno je da i dalje pronađu osjećaj svrhe. Zdrave veze s drugim ljudima imaju ogroman utjecaj na dugoročno zdravlje i dugovječnost, što je još jedna karakteristika viđena u Plavim zonama, koje su općenito vrlo povezane zajednice.

Snažne društvene veze utječu i na fizičko i na mentalno zdravlje - smanjuju krvni tlak, upale i poboljšavaju kardiovaskularno zdravlje. Također pružaju zaštitu od depresije, tjeskobe i drugih problema s mentalnim zdravljem. Duh zajedništva je nešto čega na Orkneyju ima u izobilju.

Moira Kelday, 70-godišnjakinja koja vodi društvenu grupu za starije od 60 godina, kaže: "Zajednica nas održava mladima. Ne poznajem nikoga tko jednostavno ode u mirovinu. Ljudi volontiraju i bave se hobijima."

Kretanje je život

Redovita tjelesna aktivnost ključna je komponenta za očuvanje zdravlja, a to potvrđuju i stanovnici Orkneyja. Donna Cuthbertson (41), koja vodi studio za ples i fitness specijaliziran za rad sa starijim osobama, preselila se iz Kenta prije devet godina i u poziciji je usporediti način života.

"Orkney je dobar u društvenom povezivanju - svi paze jedni na druge", rekla je Donna. "Također su dobri u kretanju, izlascima, a čak i kad odu u mirovinu, ne zaustavljaju se. Ne rade samo kardio vježbe, već i one za mišićnu snagu i funkcionalno kretanje." Stručnjaci se slažu da vježbanje čuva mišićnu masu te istovremeno jača kardiovaskularne i moždane funkcije. U Plavim zonama uobičajeno je da ljudi pješače do trgovine i ručno obrađuju vrt.

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Prehrana bez kompromisa

Naposljetku, prehrana je očit, ali iznimno važan aspekt načina života koji pomaže ljudima da žive duže i zdravije. Donna ističe da na otocima ima manje brze hrane, bez dostavnih službi. Nema ni lanca brze prehrane. Za posjet slavnim zlatnim lukovima potrebno je otploviti trajektom ili odletjeti na škotsko kopno.

"Stanovnici ne sjede u prometnim gužvama, ne vraćaju se kasno kući i ne stavljaju smrznutu pizzu u pećnicu. Ako je razina stresa niža, onda se i bolje hranite", dodaje Donna. Plave zone također karakterizira kvalitetna prehrana puna svježih namirnica i s vrlo malo ili nimalo prerađene hrane.

Stvarni izazovi i nejednakosti

Iako je priča o Orkneyju inspirativna, ona također naglašava duboke nejednakosti unutar Ujedinjenog Kraljevstva. Najnoviji podaci Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) za razdoblje od 2022. do 2024. pokazuju da očekivani životni vijek varira i do deset godina ovisno o mjestu stanovanja. Primjerice, dok muškarci u Hartu (Hampshire) mogu očekivati da će živjeti 83,7 godina, u Blackpoolu je taj broj samo 73,7 godina. Slične razlike postoje i za žene.

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Stručnjaci upozoravaju da su ove razlike snažno povezane sa socioekonomskim faktorima. Siromaštvo, lošiji stambeni uvjeti, ograničen pristup kvalitetnoj prehrani i zelenim površinama ključni su čimbenici koji skraćuju životni vijek. Dok se ukupni životni vijek u Britaniji polako oporavlja nakon pandemije, podaci pokazuju i zabrinjavajući trend pada "zdravog životnog vijeka", što znači da ljudi sve veći dio života provode u lošem zdravlju.

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