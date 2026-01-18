Nova studija otkriva: Skrivaju li plave zone zaista tajnu dugovječnosti?

Plave zone već se dugo smatraju klasičnim primjerom za ljude koji žele živjeti dulje i zdravije. Unatoč povremenim sumnjama u istinitost tvrdnji, mnogi stručnjaci čvrsto su vjerovali da stanovnici određenih dijelova svijeta ne samo da žive dulje, već i ulaze u starost u znatno boljoj formi.

Sada je nova studija ispitala istinu iza tih tvrdnji kako bi provjerila podudaraju li se s realnošću. Nakon detaljne analize podataka, stručnjaci su potvrdili da takozvane plave zone zaista kriju tajnu koju bi mnogi željeli znati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Znanstvena potvrda fenomena

Takozvane "plave zone" dijelovi su svijeta gdje ljudi žive neuobičajeno dugo, s izrazito visokim brojem stanovnika koji dožive 90 i više godina. Iako je ideja o plavim zonama prisutna gotovo dva desetljeća, njezina je točnost često dovođena u pitanje jer su se podaci o dobi stanovnika uglavnom temeljili na njihovim vlastitim izjavama. Kritičari su tvrdili da se ne radi o stvarnoj dugovječnosti, već o lošem vođenju evidencije ili administrativnim pogreškama.

Međutim, u studiji objavljenoj u časopisu The Gerontologist, znanstvenici su dokazali da ta područja ne samo da imaju neuobičajeno velik broj starijih osoba, već da mnogi od njih posjeduju iznimno zdravlje i vitalnost duboko u poznim godinama. Istraživanje je obuhvatilo geografski definirana područja s iznimno visokom koncentracijom ljudi koji su doživjeli najmanje 90 godina u posljednjih 150 godina, a čiji su podaci mogli biti potvrđeni putem rodnih i smrtnih listova.

Koristeći te podatke, četiri regije, Sardinija, Okinawa, Ikaria i Nicoya, istaknule su se kao mjesta s neuobičajeno visokom stopom preživljavanja u kasnijoj životnoj dobi. Steven N. Austad, koautor studije i znanstveni direktor Američke federacije za istraživanje starenja, izjavio je: "Iako preuveličavanje iznimne dugovječnosti može biti rašireno u mnogim dijelovima svijeta, dob ljudi u ove četiri klasične plave zone opsežno je provjerena korištenjem najboljih tehnika moderne demografije. One i dalje mogu naučiti svijet mnogo o tome kako živjeti dug i zdrav život."

Klasične plave zone pod povećalom

Istraživači su također otkrili da status plave zone nije zajamčen zauvijek, jer su dvije od četiri već počele gubiti svoje karakteristike. I Okinawa i Nicoya prolaze kroz promjene koje utječu na živote njihovih stanovnika.

Sardinija: Nepromijenjena oaza stogodišnjaka

Plava zona na Sardiniji obuhvaća šest sela u istočno-središnjem dijelu otoka, u regiji Ogliastra, koja broji oko 12.000 stanovnika. Postotak stogodišnjaka među ljudima rođenima između 1880. i 1900. bio je otprilike pet puta veći nego u ostatku Europe i tri puta veći nego na Sardiniji u cjelini. Taj udio nastavio se povećavati i nakon prvotnog istraživanja. Znanstvenici su potvrdili dob svake osobe starije od 90 godina unakrsnom provjerom civilnih i crkvenih arhiva te su proučavali obiteljske genealogije kako bi isključili pogreške ili zamjene identiteta.

Ikaria: Grčki otok iznimne vitalnosti

Na Ikariji, malom grčkom otoku u Egejskom moru, živi oko 8.000 ljudi. Prvi put je identificirana kao plava zona 2009. godine, kada je postotak stanovnika starijih od 90 godina bio otprilike tri puta veći od nacionalnog prosjeka. Njezina izoliranost i tradicionalan način života smatraju se ključnim faktorima dugovječnosti.

Kada modernizacija ugrozi dugovječnost

Dok neke zone uspijevaju očuvati svoj status, druge ga gube pod utjecajem modernog načina života, što pokazuje da dugovječnost nije samo pitanje genetike, već i okoline te životnih navika.

Okinawa: Pad nekadašnjeg prvaka

Prije 50 godina, 1976. godine, za ovaj japanski otok zabilježeno je da ima sedam puta veći postotak stogodišnjaka od ostatka zemlje. Međutim, istraživači su otkrili da otok više ne ispunjava uvjete za plavu zonu. Iako oni rođeni prije 1940. godine i dalje ispunjavaju kriterije, do 2006. godine stopa stogodišnjaka pala je na samo dvostruko više od ostatka Japana. Studija navodi da su ratovi i sve veća vesternizacija, velikim dijelom povezana s dugogodišnjom vojnom prisutnošću Sjedinjenih Država na otoku, narušili zdravlje otočana, piše Mirror.

Nicoya: Poluotok koji gubi svoj status

Studija je pokazala da je Nicoya još jedna plava zona koja gubi pravo na titulu dugovječnosti. Mnogi muškarci rođeni prije 1930. godine doživjeli su stotu, dok oni rođeni kasnije imaju manje šanse postati stogodišnjaci. Doktor Austad je rekao: "Ispitivanje tih muškaraca u razdoblju od 1990. do 2011. pokazalo je da su muškarci u dobi od 60 do 69 godina imali sedam puta veću vjerojatnost da će doživjeti 100 godina od japanskih muškaraca iz otprilike istog razdoblja, u vrijeme kada je Japan bio zemlja s najduljim životnim vijekom na svijetu."

Plava zona Nicoya obuhvaća pet susjednih kantona na sjeveru poluotoka Nicoya u Kostariki. Do 2010. godine, nove analize pokazale su da se izvorna plava zona smanjila na otprilike četvrtinu svoje prvotne veličine. Zanimljivo je da se pojavilo novo područje iznimne dugovječnosti koje obuhvaća tri provincije u sjevernoj Kostariki, blizu granice s Nikaragvom.

Tajna je u izolaciji i načinu života

Doktor Austad ističe zajedničku temu ove četiri klasične plave zone, a to je izolacija. Tri od četiri zone (Sardinija, Ikaria, Okinawa) nalaze se na otocima, dok četvrta (Nicoya) leži na poluotoku koji je do nedavno bio teško dostupan. "Relativna izolacija otoka očituje se u tome što je svaki razvio vlastiti jezik ili dijalekt u odnosu na kopno. Izolacija omogućuje kulturnu, a možda i genetsku jedinstvenost," objasnio je.

Plave zone pružaju priliku za dubinsko proučavanje zdravih životnih navika. One također nude uvid u to koliko uspješno tradicionalni stilovi života mogu koegzistirati s modernom infrastrukturom, javnozdravstvenim politikama i medicinskim praksama. U nekim slučajevima, dodavanje moderne medicine tradicionalnim načinima života može proširiti i poboljšati plave zone, pa čak i stvoriti nove, kao što je slučaj u sjevernoj Kostariki. U drugim slučajevima, kao na Okinawi, modernizacija se može pokazati kobnom. U konačnici, plave zone ostaju svjetionik za globalno zdravlje i dugovječnost. Prihvaćanje njihovih lekcija nudi obećavajući put prema duljoj i zdravijoj budućnosti za sve.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo