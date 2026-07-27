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SLUČAJ IZ SUSJEDSTVA /

Učenik na izletu šmrkao kokain? Snimka digla školu na noge: 'Obavijestili smo policiju i socijalnu službu'

Učenik na izletu šmrkao kokain? Snimka digla školu na noge: 'Obavijestili smo policiju i socijalnu službu'
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Foto: Jonathan Raa/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija

Škola je potvrdila da istražuju slučaj konzumacije zabranjene supstance tijekom izvannastavnih aktivnosti

27.7.2026.
8:26
Dunja Stanković
Jonathan Raa/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/Ilustracija
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Slučaj učenika iz Slovenije koji je tijekom izleta navodno koristio zabranjenu supstancu pokrenuo je pitanje koliko je upotreba droge raširena među adolescentima. 

Naime, portal 24Ur.com od čitatelja je dobio snimku na kojoj se vidi jedan učenik slovenske osnovne škole kako na izletu šmrka bijeli prah, za koji se sumnja da je kokain. 

Škola je potvrdila da istražuju slučaj konzumacije zabranjene supstance tijekom izvannastavnih aktivnosti. 

"Po otkrivanju incidenta, stručno osoblje je djelovalo brzo, odgovorno i profesionalno te je u skladu s važećim zakonodavstvom odmah osiguralo sigurnost svih uključenih", kažu iz škole. 

Mladi i droga

Dodaju kako su odmah alarmirali nadležne institucije - policiju i centar za socijalni rad. 

"Zbog nedavnog događaja i šireg porasta upotrebe zabranjenih supstanci među mladima, obavijestili smo roditelje svih učenika škole te ih pozvali na jačanje zajedničke odgovornosti oko sigurnosti, zdravlja i dobrobiti djece", dala je ravnateljica škole. 

Istraživanja pokazuju da je gotovo svaki peti 15-godišnjak i 16-godišnjak u Sloveniji probao kanabis. Podaci policije pokazuju da je to najpopularnija droga među mladima ondje, a konzumiraju i kokain, amfetamin, MDMA, sintetske kanabinoide i druge psihoaktivne tvari.

Iako policija zadnjih godina ne bilježi porast statistika, Slovenija je iznad europskog prosjeka po uporabi droga. 

SlovenijaškolaUčenikDroga
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