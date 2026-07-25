Od povratka Berlange do neporaženih nokautera: Evo zašto se ovaj spektakl ne propušta

Promocija Zuffa Boxing, pod vodstvom Dane Whitea, debitira u New Yorku u nedjelju, 26. srpnja. Legendarni Madison Square Garden, točnije njegov Infosys Theater, bit će domaćin devetog izdanja priredbe. U fokusu su dva glavna meča s lokalnim borcima iz Brooklyna, Edgarom Berlangom i Richardsonom Hitchinsom, što jamči naelektriziranu atmosferu.

Edgar "The Chosen One" Berlanga (23-2, 18 KO) vraća se u ring nakon godinu dana pauze pred ključnim trenutkom karijere. 29-godišnjak, koji je karijeru započeo sa 16 nokauta u prvoj rundi, traži iskupljenje nakon poraza od Saúla Álvareza i Hamzaha Sheeraza. Ovo je njegov debi za Zuffa Boxing. "Uzbuđen sam, pomalo i nervozan, ali sretan. To je pozitivna nervoza. Spreman sam za nastup", izjavio je. Njegov protivnik u supersrednjoj kategoriji je iskusni Kanađanin Steven Butler (38-5-1, 32 KO). Veteran iz Montreala dolazi na valu četiri pobjede nokautom otkako je prešao u višu kategoriju. "Dokazao sam da sam spreman za međunarodnu scenu. Borio sam se u Japanu, New York me ne plaši", poručio je samouvjereni Butler.

Zuffa Boxing 09 gledajte putem platforme VOYO.

U drugoj glavnoj borbi, neporaženi Richardson Hitchins (20-0, 8 KO) debitira u velter kategoriji protiv Meksikanca Ricarda Salasa (24-2-2, 18 KO). Hitchins, također iz Brooklyna, prešao je u višu kategoriju nakon što je napustio IBF titulu u poluvelteru zbog problema s težinom. Vraća se u istu dvoranu gdje je lani nokautirao Georgea Kambososa Jr. Njegov protivnik Salas je u nizu od deset mečeva bez poraza. "Najbolje da se borim s Hitchinsom prvi, jer kad vidi kako ću nokautirati ostale, mogao bi nestati", izjavio je Salas. Hitchins ignorira kritike i već proziva najveća imena velter kategorije, najavljujući svoju eru.

Glavni program otvorit će sudar generacija u srednjoj kategoriji. Mlada nada, 23-godišnji Jalil Hackett (12-1), testirat će se protiv trostrukog izazivača za svjetsku titulu, 40-godišnjeg Sergija Derevjančenka (16-6). Ukrajinski veteran poznat je po izdržljivosti - nikada nije bio zaustavljen unatoč borbama s prvacima poput Golovkina i Charloa. U teškoj kategoriji gledat ćemo okršaj Šveđanina Otta Wallina (28-3) i Ukrajinca Vladyslava Sirenka (22-1). Za Wallina je ovo Zuffa debi i prilika za povratak u vrh nakon poraza od Tysona Furyja i Anthonyja Joshue. S druge strane, Sirenko, snažni nokauter, tražit će iskupljenje nakon prvog poraza u karijeri u posljednjem nastupu.

Uvodni dio programa, koji počinje u 23 sata po našem vremenu, nudi nekoliko poslastica. Izdvaja se okršaj neporaženih teškaša nokautera, Kashauna Davisa (11-0, 11 KO) i Rumunja Mihaija Nistora (8-0, 8 KO). Obojica su sve svoje profesionalne pobjede ostvarili nokautom, a Nistor je u amaterskim danima slavio protiv Anthonyja Joshue. Njujorški velteraš Arnold Gonzalez (18-1) borit će se protiv Emiliana Morena (12-1), dok će se u ostalim mečevima sučeliti Troy Nash (7-0-1) i Ethan Perez (8-0-1) te neporaženi Dominique Francis (16-0) i Andres Sosa (18-4).

Sve u svemu, Zuffa Boxing 09 donosi program koji obećava vrhunski boks s visokim ulozima, posebno za lokalne zvijezde pred domaćom publikom. Njujork svjedoči ulasku nove sile na boksačku scenu, a globalni prijenos osiguran je putem platforme VOYO.