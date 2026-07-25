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[KVIZ] Samo pravi sportski znalci mogu proći ovaj test o najvećim sportašima svijeta

[KVIZ] Samo pravi sportski znalci mogu proći ovaj test o najvećim sportašima svijeta
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Foto: Profimedia

Koji je portugalski nogometaš peterostruki osvajač Zlatne lopte, najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka i reprezentativnog nogometa poznat po nevjerojatnoj radnoj etici?

25.7.2026.
14:23
Webcafe.hr
Profimedia
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Od blještavih arena do olimpijskih borilišta, najveći sportaši svjedoci su nevjerojatne ljudske upornosti, talenta i snage volje. Svaki rekord, medalja, trofej i potez priča priču o odricanju, pobjedama i trenucima koji su oblikovali svijet sporta. No, koliko zaista znate o sportašima koji su postali globalne ikone, o njihovim podvizima, rivalstvima i nasljeđu koje su ostavili?

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