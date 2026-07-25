[KVIZ] Samo pravi sportski znalci mogu proći ovaj test o najvećim sportašima svijeta

Od blještavih arena do olimpijskih borilišta, najveći sportaši svjedoci su nevjerojatne ljudske upornosti, talenta i snage volje. Svaki rekord, medalja, trofej i potez priča priču o odricanju, pobjedama i trenucima koji su oblikovali svijet sporta. No, koliko zaista znate o sportašima koji su postali globalne ikone, o njihovim podvizima, rivalstvima i nasljeđu koje su ostavili?