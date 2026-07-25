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stari novi kralj /

Nitko mu nije mogao parirati: Lyles odjurio do najboljeg rezultata sezone na 100 metara

Nitko mu nije mogao parirati: Lyles odjurio do najboljeg rezultata sezone na 100 metara
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Foto: Ariel Fox/Newscom/Profimedia

Olimpijski prvak je na početku utrke bio neznatno iza, ali je silovito ubrzao u posljednjih 30 metara i uvjerljivo pobijedio veterana Ronnieja Bakera

25.7.2026.
14:13
Hina
Ariel Fox/Newscom/Profimedia
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Noah Lyles osvojio je svoj treći američki naslov u utrci na 100 metara, kada je na američkom prvenstvu u atletici izjednačio osobni rekord od 9.79 sekundi i postigao najbolji rezultat sezone na svijetu.

Olimpijski prvak je na početku utrke bio neznatno iza, ali je silovito ubrzao u posljednjih 30 metara i uvjerljivo pobijedio veterana Ronnieja Bakera, koji je trčao 9.88 sekundi. Treće mjesto zauzeo je Kenny Bednarek, koji je postigao isto vrijeme kao i Baker.

"Moj trener mi je rekao: 'Stavi ruku u njihov džep, ne daj im da pobjegnu'... Učinio sam ono što znam", objasnio je Lyles, koji je izjednačio osobni rekord koji je postavio kada je osvojio Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Tako se vratio na pobjedničke staze nakon poraza u Parizu prije mjesec dana, Lyles je tada trčao 9.92 sekunde, samo stotinku sekunde iza sunarodnjaka Trayvona Bromella.

U ženskoj konkurenciji, Sha'Carri Richardson, svjetska prvakinja iz 2023. i osvajačica srebrne medalje s Olimpijskih igara u Parizu, osvojila je svoj treći nacionalni naslov u utrci na 100 metara s vremenom od 10.77 sekundi. Dvadesetšestogodišnjakinja iz Teksasa imala je tešku sezonu 2025. u kojoj nije uspjela doći do postolja dok je branila svoj svjetski naslov u utrci na 100 metara.

Ovaj put je nadmašila svoju trening partnericu Kaylu White, koja je bila druga s vremenom 10.90 sekundi.

Noah Lyles100 Metara
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