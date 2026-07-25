Talijani ministru obrane kojeg je Zelenski smijenio ponudili posao: 'Kada dolazite u Rim?'

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto ponudio je bivšem ukrajinskom kolegi Mihajlu Fedorovu savjetničku ulogu nakon što je on smijenjen iz ukrajinske vlade. U intervjuu za talijanski dnevni list "La Repubblica" objavljenom u subotu Crosetto je hvalio Fedorova kao "iznimno inovativnog političara".

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Otkrio je da je Fedorova nazvao dan nakon što ga je smijenio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pa ga upitao: "Kada želite doći u Rim i raditi sa mnom kao savjetnik?".

"Bio je dirnut i shvatio je da je to znak mog poštovanja i prijateljstva", rekao je Crosetto za talijanski list, u razgovoru u kojem je i najavio daljnje isporuke oružja Ukrajini.

Crosetto je jedna od vodećih ličnosti u desnoj stranci Braća Italije premijerke Giorgie Meloni, a Italija se smatra jednom od najdosljednijih podupirateljica Ukrajine.

Zelenski je ranije ovog mjeseca smijenio 35-godišnjeg Fedorova, političara kojemu se uvelike pripisuju zasluge za ukrajinski napredak u ratovanju bespilotnim letjelicama, piše agencija dpa. Njegova smjena potaknula je prosvjede diljem Ukrajine, a potom i širu rekonstrukciju ukrajinskog vojnog vrha.

Nakon odlaska s dužnosti, Fedorov je obznanio da je bio u sukobu s tadašnjim glavnim zapovjednikom ukrajinske vojske Oleksandrom Sirskim oko smjera vođenja ratnih operacija. Nakon nekoliko dana prosvjeda, Zelenski je smijenio i Sirskog te na njegovo mjesto imenovao 43-godišnjeg general-bojnika Mihajla Drapatija.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je Fedorovu ponudio novu dužnost povezanu s tehnološkim razvojem države, no bivši ministar obrane ranije je izjavio da želi samo povratak na svoju prethodnu funkciju.