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HOROR /

Najmanje 15 mrtvih i 120 ozlijeđenih u razornom potresu: 'Ljudi su ostali zarobljeni u školi'

Prema videozapisima koji kruže društvenim mrežama nekoliko zgrada se urušilo ili se djelomično urušilo u filipinskoj regiji Mindanao. Otkazana je nastava u školama i obustavljen rad vladinih i privatnih ureda

8.6.2026.
8:51
Hina
Screenshot X
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Najmanje 15 osoba poginulo je u snažnom potresu magnitude 7,8 u ponedjeljak na jugu Filipina, a u tijeku su spasilačke operacije nakon što se urušilo nekoliko zgrada. 

Epicentar potresa bio je jugozapadno od Maasima u pokrajini Sarangani na južnom otoku Mindanau, objavio je Institut za vulkanologiju i seizmologiju (Phivolcs). Potres se snažno osjetio i u gradu General Santosu, domu oko 70.000 stanovnika.

Poginulo je najmanje 15 ljudi, a više od 120 je ozlijeđeno na jugu Filipina, prema podacima civilne zaštite. Izdana su upozorenja na cunami u dijelovima zemlje, ali su ukinuta nakon nekoliko sati. Tri osobe poginule su u pokrajini Sarangani, a dvije u pokrajini Južni Cotabato, rekao je Rodrigo Sosmeña, šef regionalnog Ureda za civilnu obranu.

Najmanje 15 mrtvih i 120 ozlijeđenih u razornom potresu: 'Ljudi su ostali zarobljeni u školi'
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

 

 

'Ljudi su zarobljeni u  zgradi'

Nacionalna agencija za katastrofe priopćila je da su još tri osobe poginule u pokrajini Davao Occidental.

"Još se procjenjuje šteta i broj žrtava", rekao je Sosmeña novinarima. "U tijeku su spasilačke operacije. Postoje izvješća o ljudima zarobljenima u jednoj zgradi, u školi, ali još ne znamo točan broj", dodao je. 

Potres se osjetio i u dijelovima Indonezije, posebno na otoku Sulawesi, a Japan je upozorio dijelove svoje pacifičke obale na moguće valove.

Filipinski Phivolcs objavio je da je u šest obalnih područja zabilježio valove do 1,4 metra i nastavlja pratiti situaciju unatoč ukidanju upozorenja na opasnost od cunamija. 

 

 

Urušilo se nekoliko zgrada

U istočnim dijelovima Indonezije, Agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku (BMKG) zabilježila je male valove cunamija na nekoliko mjernih postaja. Razina mora u tom području porasla je neznatno pa je također ukinuto upozorenje na cunami.

Prema videozapisima koji kruže društvenim mrežama nekoliko zgrada se urušilo ili se djelomično urušilo u filipinskoj regiji Mindanao. Otkazana je nastava u školama i obustavljen rad vladinih i privatnih ureda. 

Potres se dogodio prvog dana školske godine, tijekom ceremonija podizanja zastava u školama i vladinim uredima pa su mnogi učenici, učitelji i osoblje već bili izvan zgrada.

 

 

 

FilipiniPotresMrtviPoginuli
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