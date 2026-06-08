FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJ KRALJEVA /

Pokušali su ga maknuti nakon dva desetljeća: Rezultat je sve rekao...

Pokušali su ga maknuti nakon dva desetljeća: Rezultat je sve rekao...
×
Foto: Alberto Gardin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Real, kojeg Forbes cijeni kao najvrjedniji nogometni klub na svijetu, nije održao formalne predsjedničke izbore od 2006.

8.6.2026.
8:10
Hina
Alberto Gardin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Florentino Perez proglasio je pobjedu na predsjedničkim izborima u Real Madridu u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, produživši svoju dugu vladavinu za još četiri godine nakon prvog vjerodostojnog izazova njegovom vodstvu u dva desetljeća.

Real Madrid TV proglasio je 79-godišnjeg španjolskog građevinskog magnata pobjednikom, dok je njegov suparnik, tajkun Enrique Riquelme, priznao poraz nakon što su najnoviji neslužbeni podaci pokazali da Perez vodi s oko 65 posto glasova.

"Pobijedili smo u svim demografskim skupinama, što znači u svim dobnim skupinama, i postigli smo drugi najbolji rezultat u povijesti", rekao je 79-godišnji Pérez, kojem je suparnik čestitao samo nekoliko sekundi prije objave službenih rezultata.

Perez je u pobjedničkom govoru u hotelu u španjolskoj prijestolnici rezultat nazvao "izvanrednim" i rekao da je Real "postavio primjer svijetu transparentnosti i sklada", unatoč neugodnoj odsutnosti službenih podataka.

Real, kojeg Forbes cijeni kao najvrjedniji nogometni klub na svijetu, nije održao formalne predsjedničke izbore od 2006. Perez je prvi put postao predsjednik 2000. i od 2009. pet puta je obnavljao mandat bez protukandidata.

Florentino PerezReal Madrid
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike