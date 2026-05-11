Policajac ubio bivšu ženu i dvoje djece: Istražitelje u kući dočekao prizor kao iz noćne more

Policajac iz Francuske u četrdesetim godinama osumnjičen je da je u subotu iz vatrenog oružja ubio svoju bivšu partnericu i dvoje djece prije nego što je sebi presudio. Sve se, prema pisanju francuskih medija, dogodilo u Villers-en-Arthiesu neposredno izvan Pariza.

Nakon što je policija pronašla četiri tijela, otvorena je istraga o ubojstvima.

Da nešto nije u redu posumnjala je nova partnerica osumnjičenog kada više nije odgovarao na njezine pozive, iako su trebali biti zajedno za vikend. Nova djevojka je izjavila da je policajac otišao u kuću bivše partnerice kako bi pričuvao djecu, prenosi Le Monde koji se poziva na informacije koje je iz ureda tužitelja dobila Agencija France-Presse.

Policajci su po dolasku primijetili žensko vozilo parkirano ispred kuće, a vraća su bila zaključana i rolete spuštene. Uočili su i rupe od metaka.

Zločin počinio službenim oružjem

U kući su pronašli tijelo žene, njezina bivša partnera, inače komunalnog policajca, i tijela dvojce djece u dobi od devet i 13 godina, kao i pištolj.

Vjeruje se da je smrtonosne hice zadao službenim pištoljem, a onda sebi presudio.

Tužiteljstvo je potvrdilo da nisu imali ranijih postupanja zbog obiteljskog nasilja među supružnicima.

Naložene su obdukcije kako bi se utvrdili točni uzroci smrti, a istražitelji rade na otkrivanju motiva ovog surovog zločina.

Ubojstva su potresla lokalnu zajednicu. Općina je u objavi izrazila sućut obiteljima žrtava i dodala da će javnost obavijestiti o tijeku istrage.

