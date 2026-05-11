SLUŽBENIM PIŠTOLJEM

Policajac ubio bivšu ženu i dvoje djece: Istražitelje u kući dočekao prizor kao iz noćne more

Foto: Sebastien Toubon/Zuma Press/Profimedia/Ilustracija

Tužiteljstvo je potvrdilo da nisu imali ranijih postupanja zbog obiteljskog nasilja među supružnicima

11.5.2026.
7:08
Dunja Stanković
Policajac iz Francuske u četrdesetim godinama osumnjičen je da je u subotu iz vatrenog oružja ubio svoju bivšu partnericu i dvoje djece prije nego što je sebi presudio. Sve se, prema pisanju francuskih medija, dogodilo u Villers-en-Arthiesu neposredno izvan Pariza.

Nakon što je policija pronašla četiri tijela, otvorena je istraga o ubojstvima. 

Da nešto nije u redu posumnjala je nova partnerica osumnjičenog kada više nije odgovarao na njezine pozive, iako su trebali biti zajedno za vikend. Nova djevojka je izjavila da je policajac otišao u kuću bivše partnerice kako bi pričuvao djecu, prenosi Le Monde koji se poziva na informacije koje je iz ureda tužitelja dobila Agencija France-Presse. 

Policajci su po dolasku primijetili žensko vozilo parkirano ispred kuće, a vraća su bila zaključana i rolete spuštene. Uočili su i rupe od metaka. 

Zločin počinio službenim oružjem

U kući su pronašli tijelo žene, njezina bivša partnera, inače komunalnog policajca, i tijela dvojce djece u dobi od devet i 13 godina, kao i pištolj. 

Vjeruje se da je smrtonosne hice zadao službenim pištoljem, a onda sebi presudio. 

Tužiteljstvo je potvrdilo da nisu imali ranijih postupanja zbog obiteljskog nasilja među supružnicima. 

Naložene su obdukcije kako bi se utvrdili točni uzroci smrti, a istražitelji rade na otkrivanju motiva ovog surovog zločina. 

Ubojstva su potresla lokalnu zajednicu. Općina je u objavi izrazila sućut obiteljima žrtava i dodala da će javnost obavijestiti o tijeku istrage. 

FrancuskaUbojstvoFemicidDjecaCrna KronikaIstraga

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
