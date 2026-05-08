Nepoznata sudbina djevojke zaraznog osmijeha: 'Mama, ja sam na tajnom mjestu'

Vukovarka Martina Horvat proslavila je 9. ožujka 2010. godine svoj 28. rođendan. Četiri dana kasnije, iz svog stana na zagrebačkom Laništu, netragom je nestala. Nestanak je prijavio njezin brat Boris s kojim je bila jako vezana, a njezina slika i dan danas stoji na stranici Nestali.hr. Čuli prije njezinog povratka iz Pariza. Umjesto naslovnica modnih časopisa kojima je težila, njezina slika stajala je u crnoj kronici.

"Ne brini buraz ništa, uskoro se vidimo", posljednje su Martinine riječi koje mu je uputila. Više se nikada nisu čuli. Zvao ju je, slao poruke, no telefoni su bili isključeni. Javio joj se i na Facebook, ali nije bilo odgovora. Prijavio je nestanak policiji, ali i pokrenuo vlastitu potragu putem društvenih mreža. Informacije su stizale sa svih strana, a očajna obitelj prihvatila je i pomoć vračare, sve kako bi pronašli svoju Martinu.

Svi su je negdje vidjeli, ali nje nije bilo

Tu kobnu večer Martina je navodno trebala izaći van s prijateljicama. No kako se poslije pokazalo, iz svog stana u kojem je živjela s dečkom Sašom Leskovčaninom - nikad nije ni izašla. Iz stana su misteriozno nestali i tepih i fotelja, te su pronađeni tragovi krvi. Nije bilo velikog kofera, ali je u kupaonici i dalje stajala njezina četkica za zube i šminka. Boris je otkrio Andriji Jarku da je u stanu "nekako čudno mirisalo". Policija je danima i tjednima ispitivala obitelj, dečka, prijatelje, susjede i sve one koji bi mogli imati bilo kakvu informaciju o nestaloj 28-godišnjoj djevojci.

Iako sve sumnje upućuju na to da je brutalno ubijena, tijelo mlade Vukovarčanke nikada nije pronađeno.

Tijekom potrage pojavljivale su se razne priče, od toga da je otišla u Francusku započeti novi život do toga da su je vidjeli na željezničkom kolodvoru u Beogradu. Navodno je dobila informacije o svom ocu Palu Horvatu, nestalom vukovarskom heroju i branitelju, te ih je išla istražiti. Bio je pripadnik 4. bojne treće brigade. Borio se u Borovu naselju, Vukovaru i svim okolnim mjestima koje je trebalo braniti od srpskog agresora.

Pronađeno tijelo Martinina oca

Rat je sasvim promijenio obitelj Horvat. Više nikad nisu bili isti. Završili su u progonstvu prvo kod tete, ali ih je bilo previše za dvosoban stan. Kasnije su se preselili u tetkovu vikendicu u Stubičkim Toplicama. Obitelj koja je već jednom doživjela neopisivu tragediju, proživljava još jednu. Njihova agonija počela je 1991., a produbila se 2010. godine.

Nedugo nakon što je epizoda o Martini i Palu Horvatu emitirana na platformi Voyo, do obitelji je stigla vijest koju su dugo čekali. U masovnoj grobnici u blizini Vukovara pronađeni su posmrtni ostaci hrvatskih branitelja, a među njima i Pala Horvata.

"Sva se tuga nastanila u njihova srca. Dijelom su se smirili u trenutku kada je pronađen suprug i otac, da barem on dobije smiraj duše i da mu se ima gdje zapaliti svijeća. Srce gospođe majke još uvijek traga za Martinom i neće se smiriti sigurno dok ne sazna gdje joj je kći. Zahvalni smo što su imali snage i pristali sudjelovati u emisiji", komentirao je Andrija Jarak.

Martina je voljela život

Martinin čarobno zarazni osmijeh i tople oči nikoga nisu ostavljale ravnodušnim. Ali, bila je mnogo više od lijepog lica. Majka, koja živi okružena fotografijama svoje kćeri, kako bi stalno bila uz nju, ispričala je Andriji Jarku da je Martina bila divno, veselo dijete. Uvijek vedra i nasmijana.

Boris kaže da su se znali porječkati, jer su oboje bili temperamentni, ali sve je to bilo kratkog vijeka. Voljela se šminkati, bila je jako kreativna, šivala je. Studirala je upravno pravo i modni dizajn u Varaždinu. Svi njezini prijatelji ističu da je "Martina voljela život".

Majka Ana još sanja svoju Martinu. Martina trči prema njoj, zagrli je i kaže: "Mama, ja sam na tajnom mjestu".

