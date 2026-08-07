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Možeš li prepoznati zastave europskih zemalja? Ovaj kviz dokazat će ti da uopće nije tako lako

Možeš li prepoznati zastave europskih zemalja? Ovaj kviz dokazat će ti da uopće nije tako lako
Foto: Shutterstock
Koja država ima ovu zastavu kao nacionalni simbol?
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Europa je kontinent nevjerojatne raznolikosti, a priča o njenim narodima, povijesti i vrijednostima često je ispričana na najjednostavniji mogući način, kroz boje i simbole na nacionalnim zastavama. Od najstarijih kraljevstava do modernih republika, svaka zastava čuva djelić nacionalnog identiteta. Od nordijskog križa koji simbolizira kršćansku vjeru do trobojnica koje slave slobodu, jednakost i bratstvo, europske zastave su više od pukih komada tkanine, one su vizualni sažetak povijesti, borbe i ponosa. Jeste li spremni testirati koliko zaista znate o simbolima koji se vijore diljem Europe? Ovaj veliki kviz osmišljen je kako bi vas proveo kroz šest ključnih područja i pružio vam priliku da provjerite svoje znanje, naučite nešto novo i, naravno, dobro se zabavite. Pripremite se za izazov i saznajte jeste li pravi poznavatelj Europe.

Prije nego što zaronite u pitanja, evo malog izazova za vaše sive stanice. Jeste li znali da se najstarija državna zastava na svijetu koja je još u upotrebi nalazi upravo u Europi? Ili da neke zastave imaju gotovo identičan dizajn, a razlikuju se samo u nijansi boje? Znate li koji je najčešći heraldički simbol na europskim grbovima i zašto su tri boje: crvena, bijela i plava postale simbol slavenskih naroda? Ako su vas ove činjenice zaintrigirale, naš kviz je pravo mjesto za vas. Svijet europskih zastava pun je nevjerojatnih priča i baštine, a mi smo izdvojili neke od najvažnijih.

Zašto su europske zastave tako posebne?

Europske zastave nisu samo administrativni simboli već su riznice povijesnih narativa i kulturnog nasljeđa. Njihovi dizajni, iako naizgled jednostavni, često kriju duboko značenje proizašlo iz stoljetnih bitaka, kraljevskih dinastija, vjerskih tradicija i revolucionarnih ideja. Skandinavske zemlje povezuje nordijski križ, dok su mnoge nacije inspiraciju pronašle u francuskoj trobojnici, simbolu građanskih sloboda.

S druge strane, heraldički simboli poput lavova, orlova i kruna govore o monarhističkoj prošlosti i snazi države. Neke zastave, poput ciparske, prikazuju geografski oblik zemlje kao simbol mira i jedinstva. Upravo ta slojevitost spoj je jednostavnih geometrijskih oblika, dubokih povijesnih simbola i modernih nacionalnih težnji čini europske zastave fascinantnim prozorom u dušu kontinenta.

Najpoznatije činjenice o europskim zastavama

Europa je dom nekih od najprepoznatljivijih zastava na svijetu. Neke od najzanimljivijih činjenica su da je danska zastava "Dannebrog" najstarija nacionalna zastava koja je i danas u upotrebi. Švicarska i Vatikan jedine su države s kvadratnim zastavama. Trobojnice su najčešći dizajn, a panslavenske boje (plava, bijela, crvena) i boje slobode iz Francuske revolucije inspirirale su desetke drugih zastava. Simboli poput križa, dvoglavog orla ili lava vječni su podsjetnici na zajedničku europsku povijest, vjeru i kulturu.

7.8.2026.
11:00
Webcafe.hr
Shutterstock
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