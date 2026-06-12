Predsjednik jednog od najuspješnijih klubova u Hrvatskoj: 'Bilo je teško, ali idemo jače nego ikad'

Malo tko je tako uspješan u svom sportu kao Stolnoteniski klub Dr. Časl – trinaesterostruki prvak Hrvatske koji je ove sezone uzeo svoj 11. uzastopni naslov. Pritom je osvojio i osmi kup u svojoj povijesti, pa je uspješnu sezonu završio s duplom krunom u vitrinama. Uz to su i s muškom momčadi bili 5 puta prvaci Hrvatske.

Puno rada

"Ove godine bilo nam je teže nego ikada", kazat će nam Martin Tino Časl, predsjednik kluba i glavni sponzor. "Imali smo brojne probleme, pogotovo što se tiče sastava budući da se jedna igračica trenutno nalazi u Japanu, jedna nam je ozlijeđena, druga trudna... Tako da smo se stvarno morali namučiti za uzeti ovaj naslov", govori nam dr. sc. Časl.

No, u tom pothvatu je ipak imao pomoć Ni Xia Lian. Šezdesettrogodišnja Kineskinja s luksemburškom putovnicom legenda je sporta, osvajačica čak pet medalja na Svjetskim prvenstvima i brojnih drugih rekorda:

"Da, ona nam često zna uskočiti unatoč godinama. Često je moram zvati, pa mi kaže: 'Samo ako nema tko drugi', ali mi smo postali stvarno dobri osobni prijatelji", kaže nam predsjednik najuspješnijeg stolnoteniskog kluba u Hrvatskoj prije nego što otkriva kako je došlo do dolaska tako klasne igračice u Hrvatsku:

"Bilo je to na SP-u 2017. gdje sam vodio hrvatsku žensku stolnotenisku reprezentaciju, vidio sam ju tamo i pitao je bi li htjela doći igrati za nas. Nije na početku bila oduševljena tom idejom, ali eto – nakon mog nagovaranja, osvajanja europske Lige prvakinja i pomoći nekih prijatelja uspjeli smo je dovesti u Zagreb".

Foto: STK DR. ČASL

Vratimo se malo na sam klub. Ove ste sezone uzeli duplu krunu, 2018. ste bili prvaci Europe, još ranije osvojili Kup Mediterana i Srednjoeuropsku Superligu, a razvili ste i mnoge reprezentativke. Kako je došlo do takvog uspjeha?

"Da, 2018. smo osvojili Ligu prvaka, u finalu smo bili i 2019., no tada smo ga nažalost izgubili, ali smo zato osvojili Europski Grand trofej koji je u rangu Konferencijske lige. Također smo sezonu prije ove uzeli i Superkup, pa sada imamo sedam različitih trofeja, što, koliko ja znam, nema nitko u svijetu osim nas. Ostao nam je samo Europski kup gdje imamo taj peh da uvijek ispadnemo u četvrtfinalu jer su nam glavne igračice spriječena doći na mečeve. Naime, za moj klub igraju ponajbolje igračice svijeta i one imaju jako gusti raspored natjecanja, turnira i svjetskih i kontinentalnih prvenstava, a obvezne su udovoljiti obvezama svojih reprezentacija. Kako je došlo do takvog uspjeha? Puno rada i truda, dobar skauting i neumorna želja za uspjehom", istiće dr. sc. Časl.

"Kroz mladost sam ga trenirao, ali onda sam se prebacio na veliki tenis, odbojku, rukomet i košarku. Dosta sam mijenjao i bio sam talentiran, ali su me ozljede spriječile u razvoju. Tako sam nastavio školovanje ne misleći da ću se ikada vratiti sportu, no onda me jedan prijatelj zamolio da uđem u stolni tenis i nakon nekoliko godina sam shvatio da mi to ide i da mi se sviđa, pa sam išao 'full in'. Pomoglo je i to što je sin zavolio stolni tenis, pa smo tako krenuli od amaterskih liga prema naprijed, a ja sam ponovo upoznao prvu sportsku ljubav" – dr. sc. Martin Tino Časl o ulasku u stolni tenis

Samo ljubav prema sportu

Našeg smo sugovornika zamolili da nam prokomentira i pitanje financija. U mnogim manjim sportovima prihodi su manji od rashoda, pa kako financiranje funkcionira u STK Dr. Časl?

"Nažalost, većina toga pada na mene. Jako dugo mi nitko nije pomagao s financijama, te sam sve morao sam. U međuvremenu sam zbog toga morao ukinuti i mušku ekipu jer jednostavno njihova potraživanja i moja financijska moć nisu bili usklađeni. No, moram reći da se stanje donekle popravilo i da mi sada Zagrebački sportski savez prilično pomaže u troškovima putovanja i dijelu plaća za trenere, ali obveze kluba prema igračicama mora klub sam namiriti".

Foto: STK DR. ČASL

Za kraj razgovora smo s dr. sc. Martinom Tinom Časlom razgovarali i o činjenici da je 2024. dobio nagradu za životno djelo u sportu od Grada Zagreba:

"Da, tada su me zamolili da se zahvalim u ime nagrađenih. Bilo je to jako lijepo, ali reći ću što sam i tada rekao – 'Mislim da ste mi dali Trofej prerano jer još dugo mislim ostvarivati vrhunske rezultate'", kaže nam dr. sc. Časl koji na samom kraju razgovora ubacuje još jednu bitnu notu:

"Eto, samo da vam još kažem kako sam upravo sklopio ugovor s novim igračicama koje će donijeti još jednu razinu više sljedeće sezone pa ćemo valjda napokon uspjeti osvojiti još jedini trofej koji nam nedostaje: Europski kup".