Predsjednik jednog od najuspješnijih klubova u Hrvatskoj: 'Bilo je teško, ali idemo jače nego ikad'
'Osvojili smo sedam različitih trofeja, što, koliko ja brojim, nema nitko osim nas', kaže nam Martin Tino Časl
Malo tko je tako uspješan u svom sportu kao Stolnoteniski klub Dr. Časl – trinaesterostruki prvak Hrvatske koji je ove sezone uzeo svoj 11. uzastopni naslov. Pritom je osvojio i osmi kup u svojoj povijesti, pa je uspješnu sezonu završio s duplom krunom u vitrinama. Uz to su i s muškom momčadi bili 5 puta prvaci Hrvatske.
Puno rada
"Ove godine bilo nam je teže nego ikada", kazat će nam Martin Tino Časl, predsjednik kluba i glavni sponzor. "Imali smo brojne probleme, pogotovo što se tiče sastava budući da se jedna igračica trenutno nalazi u Japanu, jedna nam je ozlijeđena, druga trudna... Tako da smo se stvarno morali namučiti za uzeti ovaj naslov", govori nam dr. sc. Časl.
No, u tom pothvatu je ipak imao pomoć Ni Xia Lian. Šezdesettrogodišnja Kineskinja s luksemburškom putovnicom legenda je sporta, osvajačica čak pet medalja na Svjetskim prvenstvima i brojnih drugih rekorda:
"Da, ona nam često zna uskočiti unatoč godinama. Često je moram zvati, pa mi kaže: 'Samo ako nema tko drugi', ali mi smo postali stvarno dobri osobni prijatelji", kaže nam predsjednik najuspješnijeg stolnoteniskog kluba u Hrvatskoj prije nego što otkriva kako je došlo do dolaska tako klasne igračice u Hrvatsku:
"Bilo je to na SP-u 2017. gdje sam vodio hrvatsku žensku stolnotenisku reprezentaciju, vidio sam ju tamo i pitao je bi li htjela doći igrati za nas. Nije na početku bila oduševljena tom idejom, ali eto – nakon mog nagovaranja, osvajanja europske Lige prvakinja i pomoći nekih prijatelja uspjeli smo je dovesti u Zagreb".
Vratimo se malo na sam klub. Ove ste sezone uzeli duplu krunu, 2018. ste bili prvaci Europe, još ranije osvojili Kup Mediterana i Srednjoeuropsku Superligu, a razvili ste i mnoge reprezentativke. Kako je došlo do takvog uspjeha?
"Da, 2018. smo osvojili Ligu prvaka, u finalu smo bili i 2019., no tada smo ga nažalost izgubili, ali smo zato osvojili Europski Grand trofej koji je u rangu Konferencijske lige. Također smo sezonu prije ove uzeli i Superkup, pa sada imamo sedam različitih trofeja, što, koliko ja znam, nema nitko u svijetu osim nas. Ostao nam je samo Europski kup gdje imamo taj peh da uvijek ispadnemo u četvrtfinalu jer su nam glavne igračice spriječena doći na mečeve. Naime, za moj klub igraju ponajbolje igračice svijeta i one imaju jako gusti raspored natjecanja, turnira i svjetskih i kontinentalnih prvenstava, a obvezne su udovoljiti obvezama svojih reprezentacija. Kako je došlo do takvog uspjeha? Puno rada i truda, dobar skauting i neumorna želja za uspjehom", istiće dr. sc. Časl.
Samo ljubav prema sportu
Našeg smo sugovornika zamolili da nam prokomentira i pitanje financija. U mnogim manjim sportovima prihodi su manji od rashoda, pa kako financiranje funkcionira u STK Dr. Časl?
"Nažalost, većina toga pada na mene. Jako dugo mi nitko nije pomagao s financijama, te sam sve morao sam. U međuvremenu sam zbog toga morao ukinuti i mušku ekipu jer jednostavno njihova potraživanja i moja financijska moć nisu bili usklađeni. No, moram reći da se stanje donekle popravilo i da mi sada Zagrebački sportski savez prilično pomaže u troškovima putovanja i dijelu plaća za trenere, ali obveze kluba prema igračicama mora klub sam namiriti".
Za kraj razgovora smo s dr. sc. Martinom Tinom Časlom razgovarali i o činjenici da je 2024. dobio nagradu za životno djelo u sportu od Grada Zagreba:
"Da, tada su me zamolili da se zahvalim u ime nagrađenih. Bilo je to jako lijepo, ali reći ću što sam i tada rekao – 'Mislim da ste mi dali Trofej prerano jer još dugo mislim ostvarivati vrhunske rezultate'", kaže nam dr. sc. Časl koji na samom kraju razgovora ubacuje još jednu bitnu notu:
"Eto, samo da vam još kažem kako sam upravo sklopio ugovor s novim igračicama koje će donijeti još jednu razinu više sljedeće sezone pa ćemo valjda napokon uspjeti osvojiti još jedini trofej koji nam nedostaje: Europski kup".