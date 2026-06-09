Mundijalske priče: Kako je kiša odredila Svjetskog prvaka

Nešto više od dva dana dijeli nas od prvog sučevog zvižduka na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu i početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, 23. u povijesti. Uoči samog prvenstva Net.hr je pokrenuo specijal "Mundijalske priče" koji vam donosi najupečatljivije trenutke prošlih izdanja.

Ovog nas puta priča vodi u daleku 1954. Bilo je to tek drugo prvenstvo nakon kraja Drugog svjetskog rata i prvo na europskom tlu od 1938. Domaćin kao da je bio izabran simbolikom jer se prvenstvo održavalo u neutralnoj Švicarskoj, a favorit je bio svima poznat - nezaustavljiva Mađarska na čelu s Ferencom Puskásom. No, te ljetne 1954. se desilo nešto neočekivano, neki bi rekli - desilo se "Čudo u Bernu". Ovo je priča o tome kako je momčad koja je kroz ušicu igle prošla grupu postala prvak svijeta zbog kiše.

Teški autsajderi

Kada govorimo o reprezentaciji Njemačke danas, malo tko o četverostrukim prvacima svijeta govori kao o autsajderima, No te davne 1954. oni su to zaista i bili. Nakon kraja Drugog svjetskog rata Njemačka se dugo mučila te je tek 1950. FIFA odobrila Zapadnoj Njemačkoj da igra međunarodne utakmice. Nakon tog odobrenja momčad je ušla u kvalifikacijsku grupu 1 zajedno s Norveškom i pokrajinom Saar, regijom koja će 1957. biti inkorporirana u Zapadnu Njemačku. Kvalifikacije je Die Mannschaft završio na prvom mjestu s tri pobjede i jednim remijem u vrijeme kada su se pobjede bodovale s dva boda. Na samom prvenstvu Zapadna je Njemačka bila smještena u grupu 2 s Turskom, Mađarskom i Južnom Korejom, a zbog pravila natjecanja igrali su jedino protiv prva dva protivnika.

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Na samom otvaranju pala je Turska rezultatom 4-1, no u uzvratu su Mađari, tada najmoćnija reprezentacija na svijetu, slavili s 8-3. To je Die Elf svrstalo na treće mjesto, što je značilo dodatnu utakmicu protiv Turske koju su Nijemci dobili 7-2. Do finala su stigli pobjedom (2-0) nad Jugoslavijom, također veoma jakom reprezentacijom, te Austrijom koju su Nijemci porazili 6-1. No, koga god da ste pitali, to je bio kraj bajci. U finalu je Njemačku čekala Mađarska, jedna od najboljih momčadi u povijesti nogometa.

Moćni Mađari i "Čudo u Bernu"

Mađarska je do finala stigla sa stopostotnim učinkom, pobijedivši svih četiri utakmice uz gol-razliku 25-7. Ta efikasnost prestaje biti iznenađujuća kada bacite pogled na udarnu jedanaestorku: legenda Barcelone Sándor Kocsis, Ferenc Puskás i Zoltán Czibor bili su samo neki od igrača te zlatne generacije, dok je njihov vršnjak László Kubala već prebjegao u Španjolsku. Uzevši u obzir o kakvoj se momčadi radi i s kakvom su efikasnošću stigli do finala, mnogi su očekivali da će Mađari pregaziti Nijemce i stići do titule svjetskog prvaka.

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No, u Bernu se 4. lipnja 1954. desilo čudo - pala je kiša. Mađari, iako lucidni i tehnički superiorni, nisu mogli igrati svoju fantastičnu igru koju je nametnuo izbornik Gusztáv Sebes, a Nijemci su imali "tajno oružje" Adija Dasslera. Mladi njemački proizvođač sportske opreme je tik pred početak Mundijala osmislio kopačke s posebnim čepićima za kišu, što je u blatnjavim uvjetima tog ljetnog dana u Bernu značilo sve. Izbornik Njemačke Sepp Herberger je na poluvremenu, pri neodlučenom rezultatu, naredio svojim igračima da isprobaju nove kopačke mladog genijalca, a Helmut Rahn je u 84. minuti Njemačkoj donio prvi naslov prvaka u povijesti.

Tako je Njemačka kao autsajder šokirala svijet. Njezina pobjeda nije promijenila samo sreću te reprezentacije u godinama koje su slijedile, već je promijenila i cijeli nogomet koji od tada pa do danas nosi kopačke kakve je prvi svijetu donio Adi Dassler, tvorac Adidasa.