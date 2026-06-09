Mundijalske priče: Kako je kiša odredila Svjetskog prvaka
Portal Net.hr donosi serijal Mundijalske priče povodom Svjetskog nogometnog prvenstva ovoga ljeta
Nešto više od dva dana dijeli nas od prvog sučevog zvižduka na stadionu Azteca u Ciudad de Mexicu i početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, 23. u povijesti. Uoči samog prvenstva Net.hr je pokrenuo specijal "Mundijalske priče" koji vam donosi najupečatljivije trenutke prošlih izdanja.
Ovog nas puta priča vodi u daleku 1954. Bilo je to tek drugo prvenstvo nakon kraja Drugog svjetskog rata i prvo na europskom tlu od 1938. Domaćin kao da je bio izabran simbolikom jer se prvenstvo održavalo u neutralnoj Švicarskoj, a favorit je bio svima poznat - nezaustavljiva Mađarska na čelu s Ferencom Puskásom. No, te ljetne 1954. se desilo nešto neočekivano, neki bi rekli - desilo se "Čudo u Bernu". Ovo je priča o tome kako je momčad koja je kroz ušicu igle prošla grupu postala prvak svijeta zbog kiše.
Teški autsajderi
Kada govorimo o reprezentaciji Njemačke danas, malo tko o četverostrukim prvacima svijeta govori kao o autsajderima, No te davne 1954. oni su to zaista i bili. Nakon kraja Drugog svjetskog rata Njemačka se dugo mučila te je tek 1950. FIFA odobrila Zapadnoj Njemačkoj da igra međunarodne utakmice. Nakon tog odobrenja momčad je ušla u kvalifikacijsku grupu 1 zajedno s Norveškom i pokrajinom Saar, regijom koja će 1957. biti inkorporirana u Zapadnu Njemačku. Kvalifikacije je Die Mannschaft završio na prvom mjestu s tri pobjede i jednim remijem u vrijeme kada su se pobjede bodovale s dva boda. Na samom prvenstvu Zapadna je Njemačka bila smještena u grupu 2 s Turskom, Mađarskom i Južnom Korejom, a zbog pravila natjecanja igrali su jedino protiv prva dva protivnika.
Na samom otvaranju pala je Turska rezultatom 4-1, no u uzvratu su Mađari, tada najmoćnija reprezentacija na svijetu, slavili s 8-3. To je Die Elf svrstalo na treće mjesto, što je značilo dodatnu utakmicu protiv Turske koju su Nijemci dobili 7-2. Do finala su stigli pobjedom (2-0) nad Jugoslavijom, također veoma jakom reprezentacijom, te Austrijom koju su Nijemci porazili 6-1. No, koga god da ste pitali, to je bio kraj bajci. U finalu je Njemačku čekala Mađarska, jedna od najboljih momčadi u povijesti nogometa.
Moćni Mađari i "Čudo u Bernu"
Mađarska je do finala stigla sa stopostotnim učinkom, pobijedivši svih četiri utakmice uz gol-razliku 25-7. Ta efikasnost prestaje biti iznenađujuća kada bacite pogled na udarnu jedanaestorku: legenda Barcelone Sándor Kocsis, Ferenc Puskás i Zoltán Czibor bili su samo neki od igrača te zlatne generacije, dok je njihov vršnjak László Kubala već prebjegao u Španjolsku. Uzevši u obzir o kakvoj se momčadi radi i s kakvom su efikasnošću stigli do finala, mnogi su očekivali da će Mađari pregaziti Nijemce i stići do titule svjetskog prvaka.
No, u Bernu se 4. lipnja 1954. desilo čudo - pala je kiša. Mađari, iako lucidni i tehnički superiorni, nisu mogli igrati svoju fantastičnu igru koju je nametnuo izbornik Gusztáv Sebes, a Nijemci su imali "tajno oružje" Adija Dasslera. Mladi njemački proizvođač sportske opreme je tik pred početak Mundijala osmislio kopačke s posebnim čepićima za kišu, što je u blatnjavim uvjetima tog ljetnog dana u Bernu značilo sve. Izbornik Njemačke Sepp Herberger je na poluvremenu, pri neodlučenom rezultatu, naredio svojim igračima da isprobaju nove kopačke mladog genijalca, a Helmut Rahn je u 84. minuti Njemačkoj donio prvi naslov prvaka u povijesti.
Tako je Njemačka kao autsajder šokirala svijet. Njezina pobjeda nije promijenila samo sreću te reprezentacije u godinama koje su slijedile, već je promijenila i cijeli nogomet koji od tada pa do danas nosi kopačke kakve je prvi svijetu donio Adi Dassler, tvorac Adidasa.