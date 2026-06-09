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SP 2026 /

Poznato tko sudi prvu utakmicu Mundijala: Brazilcu otvaranje na Azteci

Poznato tko sudi prvu utakmicu Mundijala: Brazilcu otvaranje na Azteci
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Foto: Ruano Carneiro/Alamy/Profimedia

Sampaio se prije četiri godine našao na žestokom udaru kritika nakon suđenja u četvrtfinalnoj utakmici Francuske i Engleske

9.6.2026.
13:04
Hina
Ruano Carneiro/Alamy/Profimedia
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Brazilski sudac Wilton Sampaio ​dijelit će pravdu na utakmici između Meksika i Južne Afrike na stadionu Azteca u Mexico Cityju, kojom se u četvrtak otvara Svjetsko nogometno prvenstvo.

Pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Bruno Pires i Bruno Boschilia. Sampaio je sudio na SP ⁠2022. u Katru, a bio je dio VAR tima koji je prvi puta uveden na SP 2018. u Rusiji. 

Budući da će na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku po prvi puta nastupiti 48 reprezentacija Fifa je okupila rekordan broj sudaca. Na turniru će suditi 52 glavna suca i 88 pomoćnika. Među njima neće biti somalijskog suca Omara Artana, kojemu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Nogometni Sudac
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