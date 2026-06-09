Najbolji afrički sudac ipak bez SP-a: 'FIFA se ne miješa u imigracijske postupke zemlje domaćina'

Somalijski sudac Omar Artan, kojemu je u subotu odbijen ulazak u Sjedinjene Države, neće suditi na Svjetskom prvenstvu koje počinje u četvrtak, objavila je FIFA u ponedjeljak.

"FIFA potvrđuje da sudac Omar Abdulkadir Artan neće moći trenirati niti suditi na Svjetskom prvenstvu 2026., nakon što mu je odbijen ulazak u Sjedinjene Države", stoji u FIFA-inoj objavi.

"FIFA se ne miješa u imigracijske postupke zemlje domaćina, uključujući izdavanje viza, a vlasti su je obavijestile da se status gospodina Artana u ovom trenutku neće mijenjati", dodaje se u izjavi.

"U skladu s prethodnim FIFA natjecanjima, vlada zemlje domaćina ima posljednju riječ o tome tko će dobiti vizu i tko će biti primljen na njezin teritorij", ponovila je FIFA.

Razlozi odbijanja ulaska Omaru Artanu, koji je sudio na Afričkom kupu nacija (CAN), nisu poznati.

Američka Carinska i granična zaštita (CBP) je objasnila da je "6. lipnja somalijski državljanin stigao u međunarodnu zračnu luku Miami iz međunarodne zračne luke Istanbul (...). Tijekom formalnosti, putnik je podvrgnut dodatnoj provjeri, rutinskom koraku", prenosi agencija France Presse.

"Nakon provjere, putnik, sudac Svjetskog prvenstva, proglašen je neprihvatljivim zbog problema vezanih uz provjeru njegove prošlosti i odbijen mu je ulazak", dodala je agencija, koja je dio Ministarstva domovinske sigurnosti.

Međutim, "Omar Abdulkadir Artan imao je valjanu vizu", rekao je u ponedjeljak Ciise Aden Abshir, viši savjetnik somalijskog Ministarstva mladeži i sporta.

Somalija je jedna od mnogih zemalja čiji su građani podložni zabrani putovanja u Sjedinjene Države koju je nametnula Trumpova administracija.