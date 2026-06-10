Bivši Vatreni: 'U tome smo prvaci svijeta i zato se smijemo nadati uspjehu'

Nešto više od 24 sata dijeli nas od početka 23. Svjetskog prvenstva u povijesti. Ovogodišnje izdanje Mundijala otvorit će jedan od triju domaćina, Meksiko, koji će na svom stadionu Azteca igrati protiv Južnoafričke Republike.

Mi smo stoga kontaktirali bivšeg reprezentativca Hrvatske Ivana Tomečaka koji nam je prokomentirao šanse naše reprezentacije, ali i otkrio da ne treba previše "razbijati glavu" zbog prijateljskih utakmica:

Skupina je prolazna, ali...

"Mislim da mi niti protiv Belgije niti protiv Slovenije nismo išli 'punim gasom'. Igrači podsvjesno razmišljaju na način da se ne smiju ozlijediti i sigurno nisu išli na duele 100 posto. Kada počinje prvenstvo bit će to znatno drukčije", započeo je Tomečak, kojeg smo potom zamolili i da nam prokomentira grupu L u kojoj se nalazi Hrvatska.

Sve o Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi čitajte na portalu Net.hr

"S pripremama se počelo već nakon što su izvučene skupine i siguran sam da je stožer već odlično izanalizirao situaciju. Posebnu pažnju su vjerojatno dobili Englezi, koji su jedni od favorita prvenstva, ali i protiv kojih Hrvatska može igrati. Vjerujem da ćemo napraviti sve da pobijedimo", rekao je Tomečak pa nastavio:

"Što se tiče preostala dva suparnika, nekako bih se ipak više pazio Paname. Svakako smo kroz povijest često znali imati više problema protiv momčadi iz Latinske Amerike nego s afričkim momčadima, iako nije ni Gana za odbaciti. Prije svega to je momčad koja kada god dođe na prvenstvo izgleda dobro, te za razliku od nekih drugih afričkih momčadi ne pada pod pritiskom. Također, ondje, koliko se sjećam, nije bilo nekih unutarnjih svađa ili sličnih situacija koje bi mogle narušiti mir.

Foto: Bernd Feil/M.i.S./imago sportfotodienst/Profimedia

Konačno, danas stvarno svi igraju nogomet. Nikada ne znaš u kakvom će stanju netko biti i ponekad je momčad bez 'zvijezda' opasnija nego ona sa 'zvijezdama', zato ne smijemo biti opušteni. To je Svjetsko prvenstvo i, iako možda nisu atraktivna imena, i Panama i Gana mogu nanijeti ozbiljnu štetu", kaže nam naš sugovornik.

Dakle, izbornik je u pravu kada kaže da je proći grupu uspjeh?

"Da. Uvijek se išlo na proći skupinu, pogotovo zato jer te jedan loš dan može izbaciti s turnira. A ako prođemo grupu, u knockout fazi moramo biti čvrsti, pokazati da možemo i uvijek dati atom više da stvari preokrenemo na našu stranu jer smo u tome prvaci svijeta. Mislim da nitko nema takvu mirnoću (u knockout fazi i penalima op.a.) i takav naboj kad je u pitanju igranje za reprezentaciju kao mi i mislim da opet možemo napraviti rezultat i doći do samog kraja. Idemo odraditi taj posljednji ples i da se ova generacija oprosti sa stilom", kaže nam Tomečak koji za kraj otkriva i koji su njegovi favoriti:

"Oni su uvijek isti - velike momčadi poput Engleske, Francuske, Argentine... Što se tiče manjih, tu smo jedino mi. Prošlo prvenstvo je tu bio i Maroko, iako smatram da oni neće to ponoviti. No, ako moram nekog osim nas izdvojiti, rekao bih da bi Meksiko također mogao iznenaditi i napraviti bolji rezultat. Ako ništa, zbog domaćeg terena".

Standings provided by Sofascore