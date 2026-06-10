Gdje se otvara SP? Stadion obilježili Maradona i Pele, ali i smrt navijača

Čak 60 godina od izgranje moderniji, ali i dalje jednako monumentalan legendarni stadion Azteca u Ciudad de Mexicu doživio je preuređenje kako bi u četvrtak bio domaćin otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva, po treći puta u povijesti nakon 1970. i 1986. godine.

Stadion, na kojem su trijumfirali Peléov Brazil i Diego Maradona, ponovno je otvorio svoja vrata nakon dvije godine obnove za prijateljsku utakmicu između Meksika i Portugala (0-0) 28. ožujka. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino, koji je prisustvovao utakmici, pozdravio je povratak nogometa u svoju "katedralu", iako je tu utakmicu obilježila tragična smrt pijanog navijača koji je pao s tribine.

Azteca, smještena na jugu glavnog grada na nadmorskoj visini od čak 2240 metara, jedini je stadion na svijetu koji je treći put domaćin otvaranja Svjetskog prvenstva. Ove godine otvarajuća utakmica će se održati između Meksika i Južne Afrike.

Tempo izgradnje izazvao je zabrinutost, a neki su se bojali da neće biti spreman za početak najvećeg nogometnog turnira. Izvana je to ista monumentalna građevina koju podupire 66 ikoničnih armiranobetonskih stupova. Njezina fasada ima samo jednu značajnu promjenu - crvenu traku s natpisom "Stade Banorte", banke koja je sponzorirala izgradnju s 115 milijuna dolara u zamjenu za pravo da posudi svoje ime stadionu na 12 godina.

Međutim, tijekom Svjetskog prvenstva zvat će se "Stade de Mexico" zbog ograničenja oglašavanja koje je nametnula FIFA, no u kolektivnoj svijesti ostaje "El Azteca". Unutra je to kolosalan, tehnološki napredan stadion, koji se približava europskim standardima, uključujući i pretjerane cijene ulaznica, koje mnogi navijači smatraju previsokima.

Foto: Luis Fernando Toris/imago sportfotodienst/Profimedia

Otvoren 1966. godine s kapacitetom od 110 000 gledatelja, stadion sada može primiti 87- 500, ali ovog će ljeta biti dostupno samo 83. 000 mjesta, prema FIFA-i. Neka od ovih novih sjedala su udobnija i uključuju držače za čaše.

Azteca, koji je domaćin pet utakmica Svjetskog prvenstva, tri utakmice grupne faze, jedna utakmica šesnaestine finala i jedna utakmica osmine finala, sada ima obnovljene VIP lože s barom, salonom te stolovima i stolicama u stilu bistroa. Još jedan VIP prostor, loža Sierra Porch, s kapacitetom od 1500 gledatelja, nudi panoramski pogled na teren i dostupan je i za privatni najam za ekskluzivne događaje.Azteca se sada može pohvaliti modernim toaletima, 1200 internetskih točaka, 2200 četvornih metara LED ekrana i više od 500 visokokvalitetnih zvučnika koji reproduciraju bitan dio meksičkog žara: tradicionalnu pjesmu "Cielito Lindo".

Stadion se također može pohvaliti hibridnim terenom, u skladu s FIFA-inim propisima za ovo Svjetsko prvenstvo, koji je izgledao besprijekorno tijekom utakmice protiv Portugala.

Napuštena je i još jedna tradicija: plaćanje pića i hrane gotovinom, koje se sada mora kupiti prepaid karticama u rasponu od 28 do 56 dolara.