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Zaposlenik hotela naše reprezentacije odao informacije o Vatrenima i dobio otkaz

Zaposlenik hotela naše reprezentacije odao informacije o Vatrenima i dobio otkaz
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naši će u Alexandriji boraviti tijekom cijelog turnira

10.6.2026.
11:08
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska reprezentacija je nakon odrađenih pripremnih utakmica i slobodnog ponedjeljka konačno doputovala u SAD gdje će biti smještena u hotelu AKA Alexandria tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. 

Hrvatski reprezentativci su poletjeli iz Hrvatska u utorak podne, a na američko tlo sletjeli oko 22 sata po našem vremenu. Nakon slijetanja u zračnu luku Dulles zaputili su se u hotel AKA, a ondje ih čekaju brojni navijači. Vatrene nisu došli pozdraviti samo Hrvati već i razno tamošnje stanovništvo koji su veliki ljubitelji Luke Modrića, ali i hrvatske reprezentacije. Ispred hotela je počelo i skandiranje 'Luka, Luka' za hrvatskog kapetana. 

Naši će u Alexandriji boraviti tijekom cijelog turnira i trenirati u obližnjem sportskom kompleksu Episcopal High School, u sportskom centru Biskupske gimnazije. 

Sportske novosti doznale su zanimljivu informaciju iz hotela Vatrenih. Naime, odavanje informacija koštalo je posla Turčina koji je menadžer hotela Aka za prehranu. On je, navodno, medijima otkrio da je HNS tražio a se za vrijeme boravka Vatrenih toče dva hrvatska vina. Jedan je plavac mali, a drugome se nije mogao sjetiti imena. Dobio je otkaz jer hotel ima s FIFA-om i HNS-om ugovor po kojem djelatnici nemaju pravi davati bilo kakve podatke. 

Sporni intervju zaposlenik je dao anonimno, ali lako su ga otkrili, među ostalom i po tome što je priznao da je više puta bio u Hrvatskoj. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaHnsFifa
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