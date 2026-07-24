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VEČERNJE OBRAĆANJE /

Zelenski upozorio: 'Rusija spremna novi masovni napad unutar 48 sati, pazite na sebe'

Zelenski upozorio: 'Rusija spremna novi masovni napad unutar 48 sati, pazite na sebe'
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Foto: Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia

Dodaje i kako obavještajni podaci pokazuju da Rusija priprema novi val mobilizacije za jesen

24.7.2026.
23:18
Dunja Stanković
Chris Emil Janssen/imago stock&people/Profimedia
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema masovni napad na njegovu zemlju u sljedećih 48 sati. 

"Iz naših obavještajnih podataka i od naših partnera znamo da su Rusi pripremili rakete za novi masovni napad na Ukrajinu. Udar bi se mogao dogoditi danas - imamo preliminarne informacije da bi se mogao dogoditi u sljedećih 48 sati. Molimo vas da pazite na sebe i obratite pozornost na upozorenja o zračnim napadima", poručio je Zelenski u svom večernjem obraćanju, prenosi ukrajinska Pravda. 

Dodaje i kako obavještajni podaci pokazuju da Rusija priprema novi val mobilizacije za jesen.

Val napada

"Trenutačno Rusi gube više vojnika na fronti nego što ih regrutiraju, no Putin i dalje planira pojačati napade i proširiti ovaj rat. Treba mu više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od toga", upozorio je. 

Upozorenje je uslijedilo nakon krvavih napada u petak. Ukrajinske zračne snage prijepodne su upozorile na prijetnju balističkih raketa sa sjeverna. 

Protuzračna obrana presrela je jednu rusku raketu, dok su dvije pogodile kijevsku oblast. 

Kasnije se doznalo da je Rusija napala ukrajinski poligon za obuku gdje se održavala izložba naoružanja, pri čemu je ubijeno 10 ljudi, a stotinu ranjeno. 

Rat U UkrajiniRusijaNapadVolodimir Zelenski
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