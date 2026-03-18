Vučić izbezumljen nakon Piculinih komentara: 'Znam koja je jedina namjera Hrvata'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić osvrnuo se u srijedu na nacrt izvješća kojeg je dan ranije objavio izvjestitelj Europskog parlamenta (EP) za Srbiju Tonino Picula.

"Gospodin Picula i naši hrvatski susjedi uvijek puno više govore o sebi, nego o meni. Navodno dolazite s dobrim namjerama, a jedina vam je namjera da, onako kako ste se ponašali, držali pušku i borili se protiv srpskog naroda, nastavite tu borbu samo drugačijim sredstvima", rekao je Vučić, prenosi portal Nin.rs.

Picula je, podsjetimo, u nacrtu izvješća između ostalog istaknuo da lokalni izbori u Srbiji, koji se odražavaju 29. ožujka, ilustriraju demokratske deficite. Tu se prije svega misli na tzv. fantomske liste te nespojive uloge predsjednika države koji vodi kampanju s listom pod svojim imenom. Također je naveo da politika gledanja kroz prste i forsiranja stabilnosti kao alibija nisu donijeli rezultate u transformaciji zemlje, nego su je udaljili od članstva u Europskoj uniji.

'Pokušavaju zaustaviti Srbiju na svaki način'

Vučić je naveo da "odlično razumije što rade te da nije naročito zabrinut zbog Piculinih riječi", a na optužbe o autoritarnom i autokratskom djelovanju poručio je da je "dovoljno da sebe pogledaju u ogledalu".

Hrvatske medije je optužio da pozivaju "blokadere" koji potom objašnjavaju da je "Hrvatska svjetsko čudo". Govorio je i broju nestalih i istaknuo da je Crveni križ naveo da je više nestalih Srba nego Hrvata. "A ja svaki dan samo slušam o nestalim Hrvatima. Ti nestali Srbi valjda nisu ljudi. Jednostavno, to njih ne zanima. Oni neće ni spomenuti, a kamoli reći da je više nestalih Srba. Kako onda razgovarati s nekim tko ne želi bilo što čuti? O čemu razgovarati?", naveo je Vučić, prenosi B92.

"Oni pokušavaju zaustaviti Srbiju na svaki način. Ne ide im baš najbolje, ali sigurno će nastaviti", dodao je Vučić i kazao da bi bio zabrinut da Picula o njemu kaže nešto lijepo. "Kada oni koji Srbiju tako žestoko mrze kritiziraju, to je za mene najveća pohvala", zaključio je Vučić.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak razotkrio što se krije iza Vučićeva straha od napada: 'To je tako u slučaju Srbije'