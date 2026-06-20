Eskaliralo između Poljske i Ukrajine: Zelenski povukao kontroverzan potez

Poljski predsjednik Karol Nawrocki 19. lipnja oduzeo je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom počasno odličje Red bijelog orla, najviše poljsko državno priznanje, nakon burnih reakcija javnosti na odluku Kijeva da jednu aktivnu vojnu postrojbu imenuje po Ukrajinskoj ustaničkoj vojsci (UPA), piše Kyiv Independent.

UPA, organizacija iz razdoblja Drugoga svjetskog rata koja se borila za neovisnost Ukrajine, u Poljskoj se ponajprije povezuje s masakrima nad poljskim civilima u Volinju, što predstavlja jedno od najosjetljivijih i najtragičnijih poglavlja ukrajinsko-poljske povijesti.

Tijekom sukoba na području današnje zapadne Ukrajine, tada pod nacističkom okupacijom, ubijeni su deseci tisuća Poljaka, dok su tisuće Ukrajinaca stradale u odmazdama koje su provodile poljske snage.

"Ne smijemo šutnjom izdati žrtvu naših predaka. To su grobovi koji ne smiju biti zaboravljeni", poručio je Nawrocki u videoobraćanju.

Dodao je kako je Poljska više puta upozoravala ukrajinsku stranu na važnost tog pitanja.

"Prenijeli smo svoje stajalište i očekivanje da se preispitaju posljedice ove odluke za odnose naših država. Međutim, ukrajinska strana nije promijenila svoj stav", rekao je poljski predsjednik.

Poljska podijeljena, Tusk poziva na smirivanje tenzija

Odluka Zelenskog izazvala je oštre političke reakcije u Poljskoj, osobito među konzervativnim političarima.

Istraživanje javnog mnijenja provedeno početkom mjeseca pokazalo je da 52 posto Poljaka smatra kako se njihov odnos prema Ukrajini i Ukrajincima pogoršao nakon što je vojna postrojba dobila ime povezano s UPA-om.

Poljski premijer Donald Tusk na društvenoj mreži X poručio je da posljednja kontroverza "ide na ruku Putinu i šokira saveznike", pozvavši predsjednike Poljske i Ukrajine da smire tenzije i izbjegnu poteze koji bi mogli produbiti podjele između dviju država.

Ukrajinski dužnosnici vraćaju poljska odličja

Odluka Varšave izazvala je oštre reakcije u Kijevu te otvorila novu diplomatsku krizu između dviju susjednih država, čiji su odnosi posljednjih godina više puta bili opterećeni neriješenim povijesnim pitanjima.

Načelnik Glavne uprave obavještajne službe Ukrajine Kirilo Budanov objavio je 20. lipnja da vraća Zlatni časnički križ Ordena za zasluge Republike Poljske, koji je primio prošle godine.

"Ne mogu mirno promatrati kako se protiv naših građana umjetno i neopravdano raspiruje mržnja", napisao je na Telegramu.

Dodao je kako će Ukrajina procijeniti cijelu situaciju, ali će nastaviti graditi odnose sa saveznicima na temelju ravnopravnosti i međusobnog poštovanja.

Ukrajinski veleposlanik u Poljskoj Vasil Bodnar također je vratio svoje odličje – Viteški križ Ordena za zasluge Republike Poljske. Istaknuo je da je Zelenski "prijatelj Poljske" te upozorio da od spora koristi ima jedino Moskva.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha odluku je nazvao "strateškom pogreškom od koje koristi ima samo Moskva".

"Žalimo što su emocije prevladale u Varšavi i potaknule poljske političare na neopravdane, impulzivne i nepoštovane poteze, ne samo prema predsjedniku Zelenskom nego i prema ukrajinskoj državi", poručio je Sibiha.

U znak prosvjeda odbio je zadržati Zapovjednički križ Ordena za zasluge koji mu je 2022. godine dodijelio tadašnji poljski predsjednik Andrzej Duda.

Ukrajina: 'Nije bilo nikakve protupoljske namjere'

Sibiha je naglasio da su ukrajinski vojnici koji su predložili naziv postrojbe željeli odati počast ljudima koji su se borili protiv sovjetske i komunističke okupacije te imperijalne politike Moskve.

"Nije postojala apsolutno nikakva protupoljska namjera", rekao je.

Predsjednik ukrajinskog parlamenta Ruslan Stefančuk otišao je korak dalje, nazvavši odluku Karola Nawrockog "katastrofalnom pogreškom koja će imati dalekosežne negativne posljedice za ukrajinsko-poljsko partnerstvo".

Posebno je kritizirao trenutak objave odluke, svega tjedan dana prije početka Konferencije o obnovi Ukrajine u Gdanjsku, ocijenivši da je riječ o "namjernom, planiranom i štetnom potezu".

"Ukrajina se ne bori za medalje i odličja, nego za svoj opstanak i neovisnost. Ako su nekome kratkoročni unutarnjopolitički interesi važniji od zajedništva pred zajedničkim neprijateljem, to ostaje na njegovoj savjesti", poručio je Stefančuk.

Sličan stav iznio je i zastupnik Vrhovne rade Mikola Knjažicki, koji smatra da Nawrockijeva odluka pokazuje odnos poljskog predsjednika prema cijelom ukrajinskom narodu i Oružanim snagama Ukrajine.

Predsjednik Zelenski i njegov ured do sada se nisu službeno očitovali o oduzimanju odličja.

Povijesni spor prerasta u novu diplomatsku krizu

Kako se retorika između Varšave i Kijeva zaoštrava, rastu i zabrinutosti zbog mogućih posljedica za odnose dviju saveznica.

Nawrocki je upozorio da europski put Ukrajine podrazumijeva spremnost na iskreno suočavanje s vlastitom poviješću.

"Ujedinjena Europa izgrađena je na odbacivanju totalitarizma i kulta nasilja. Ta načela moraju vrijediti za sve. Za one koji to ne razumiju nema mjesta u Europskoj uniji, a Poljska to sigurno neće dopustiti", izjavio je.

Varšava je i ranije izražavala rezerve prema ukrajinskom pristupanju Europskoj uniji, ponajprije zbog zabrinutosti za poljoprivredni i prometni sektor. Međutim, svih 27 država članica EU-a 15. lipnja službeno je odobrilo otvaranje prvog pregovaračkog klastera s Ukrajinom i Moldavijom.

Podrška Ukrajini ostaje neupitna

Unatoč najnovijem diplomatskom sukobu, Nawrocki je naglasio da Poljska nastavlja pružati potporu Ukrajini u obrani od ruske agresije.

"Podržavali smo i nastavit ćemo podržavati Ukrajinu jer znamo da ruska agresija predstavlja prijetnju sigurnosti Poljske i cijele Europe", rekao je.

"Rusija je agresor, a Vladimir Putin odgovoran je za pokretanje rata koji je Europi donio najveći oružani sukob od završetka Drugoga svjetskog rata."

Poljska je od početka ruske invazije 2022. godine jedan od najvažnijih saveznika Ukrajine. Kijevu je pružila milijarde dolara pomoći, postala ključna logistička ruta za vojnu pomoć te trenutačno prima gotovo milijun ukrajinskih izbjeglica.

Poljska traži mjesto za pregovaračkim stolom

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski kritizirao je vodeću ulogu Njemačke, Francuske i Velike Britanije u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini te inzistirao da i Poljska dobije mjesto za pregovaračkim stolom.

"Između Crnog mora, Baltičkog mora i Jadranskog mora živi 120 milijuna ljudi u EU-u; zajedno sa Skandinavijom, taj broj raste na 150 milijuna ljudi koji su pod mnogo izravnijom prijetnjom od ruske agresije nego Njemačka", rekao je Sikorski u komentarima koji će biti objavljeni u nedjeljnom izdanju njemačkih dnevnih novina Frankfurter Allgemeine, koje je unaprijed vidjela agencija dpa.

"Mi smo susjedi i Rusije i Ukrajine; vi u Njemačkoj niste", naglasio je.

Poljska je na prvoj liniji, rekao je Sikorski, ukazujući na pošiljke oružja Ukrajini koje stalno prolaze zemljom. Poljska snosi s tim povezane rizike i stoga očekuje ulogu u pregovorima, dodao je.

Sikorski je predložio "slijeđenje puta utvrđenog u ugovorima EU-a, primjerice putem predsjednika Europskog vijeća". Alternativno, rekao je listu, potrebno je raditi na "koaliciji voljnih" koja bi zastupala kontinent u pregovorima.

Europska unija čini se podijeljenom po tom pitanju.

Na samitu EU-a koji je završio u petak, predsjedniku Europskog vijeća Antoniu Costi njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron odbili su dati podršku zbog toga što je svom timu naložio da otvori vlastite komunikacijske kanale s Moskvom - odvojeno od inicijative nacionalnih čelnika.

Costa je u petak branio svoje pokušaje otvaranja komunikacijskih kanala s Kremljom. "Ne možemo se oslanjati samo na druge da tumače ruske poruke i moramo biti u stanju izravno prenijeti Rusiji vlastite poruke", rekao je Costa nakon samita EU-a u Bruxellesu.

No on je odbacio sugestije o suparništvu između različitih diplomatskih inicijativa. "Ne vidim nikakvu kontradikciju niti konkurenciju između različitih aktera i formata. Oni se nadopunjuju", rekao je.

Njemački i francuski čelnici, zajedno s Britanijom - koja više nije članica EU-a - žele zadržati vodeću ulogu u mirovnim naporima.