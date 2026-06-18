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Izgradit će vojnu utvrdu nadomak Rusije? Poljska pozvala, Washington dao zeleno svjetlo

Izgradit će vojnu utvrdu nadomak Rusije? Poljska pozvala, Washington dao zeleno svjetlo
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Foto: Brook Mitchell/Story Picture Agency/Shutterstock Editorial/Profimedia

Hegseth je u četvrtak najavio reviziju razmještaja američkih snaga u Europi i zaprijetio obustavom izvršenja nekih američkih obaveza prema NATO-u ako saveznici 'koji se šlepaju' ne ispune svoje obaveze

18.6.2026.
17:23
Hina
Brook Mitchell/Story Picture Agency/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Američko ministarstvo obrane je otvoreno spram ponude Poljske da Washington u istočnoeuropskoj zemlji otvori trajnu vojnu bazu, kazao je poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz u četvrtak nakon sastanka s američkim kolegom Peteom Hegsethom u Bruxellesu.

Poljska zagovara veću prisutnost saveznika na istočnom krilu NATO-a od početka ruske invazije na susjednu Ukrajinu 2022.

"Imao sam danas priliku razgovarati s ministrom rata, raspravili smo kolektivnu obranu i suradnju", rekao je Kosiniak-Kamysz novinarima u Bruxellesu.

"Sjedinjene Države su pozitivno odgovorile na prijedlog Poljske da uspostave trajnu američku vojnu bazu u Poljskoj", rekao je poljski ministar. 

Još uvijek nije donesena nikakva odluka, dodao je.

Američke vojnike raspoređene u Poljskoj se zasad redovito rotira.

Hegseth je u četvrtak najavio reviziju razmještaja američkih snaga u Europi i zaprijetio obustavom izvršenja nekih američkih obaveza prema NATO-u ako saveznici "koji se šlepaju" ne ispune svoje obaveze u pogledu obrambene potrošnje.

Hegseth je, obraćajući se ministrima obrane u sjedištu NATO-a u Bruxellesu, rekao da će američka revizija trajati do šest mjeseci, a uključivat ​​će konzultacije s američkim Kongresom, koji je usvojio zakon o minimalnom broju američkih snaga u Europi.

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