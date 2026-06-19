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'NATO NAS TREBA' /

Zelenski: 'Putin neće odustati od cilja obnove Sovjetskog Saveza'

Zelenski: 'Putin neće odustati od cilja obnove Sovjetskog Saveza'
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Foto: Sergio R Moreno/GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia

Jedan od proglašenih ratnih ciljeva Moskve je spriječiti pristup Kijeva zapadnom vojnom savezu

19.6.2026.
18:47
Hina
Sergio R Moreno/GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opisao je oružane snage svoje zemlje kao praktički "drugu najsnažniju vojsku NATO-a".

Zelenski je rekao novinarima da "nas NATO treba", izvijestio je u petak portal Hromadske.

Dodao je da je to već činjenica koju prepoznaju svi čelnici NATO zemalja.

Zelenski je rekao da je ukrajinska vojska dokazala da je dorasla ruskim oružanim snagama, koje se uvelike smatraju drugom najmoćnijom vojskom na svijetu.

Ratni cilj Moskve

Ukrajina nije članica NATO saveza, u kojem najsnažniju vojsku ima SAD. Jedan od proglašenih ratnih ciljeva Moskve je spriječiti pristup Kijeva zapadnom vojnom savezu.

Zelenski je također ustvrdio da će ruski predsjednik Vladimir Putin ostati u Kremlju do svoje smrti, s ciljem obnove Sovjetskog Saveza, koji se raspao 1991. godine.

"Bez Ukrajine, to je nemoguće, i zato je to tako teško za nas, dragi Ukrajinci", rekao je.  

UkrajinaNatoVolodimir Zelenski
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