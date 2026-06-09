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PREGOVORI O UKRAJINI /

Tusk nezadovoljan formatom E3: 'Aranžmani bez nas neće biti obvezujući'

Tusk nezadovoljan formatom E3: 'Aranžmani bez nas neće biti obvezujući'
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Foto: Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL

9.6.2026.
17:10
Hina
Milos Tesic/ATA Images/PIXSELL
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Poljska bi trebala biti uključena u razgovore o okončanju rata u Ukrajini, rekao je u utorak poljski premijer Donald Tusk nakon što su se čelnici Velike Britanije, Njemačke i Francuske sastali s predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Londonu i istaknuli da podupiru pregovore o prekidu vatre.

Izostanak premijera Tuska s razgovora u Londonu potaknuo je u Varšavi pitanja o tomu je li Poljska marginalizirana, dok zapadnoeuropske sile pokušavaju usmjeriti Kijev prema razgovorima s Moskvom.

"Ja sam... vrlo oprezan kada su posrijedi zamisli koje su se pojavile u zapadnoj Europi, a riječ je o što bržem pokretanju neke vrste dijaloga ili razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u vezi s Ukrajinom", rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

U zajedničkoj izjavi u nedjelju britanski premijer Keir Starmer, njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron pohvalili su Zelenskijev poziv na prekid rata i prijedlog o izravnom dijalogu između Ukrajine i Rusije uz aktivno sudjelovanje Sjedinjenih Država i Europe.

Nezadovoljstvo formatom

Tusk je izrazio nezadovoljstvo formatom 'E3' koji obuhvaća Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku, ali isključuje ostale europske saveznike Ukrajine.

"Razgovarao sam s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, koja nije oduševljena što postoji ovakav format", rekao je Tusk. "Svi aranžmani u kojima ne sudjeluje Poljska za Poljsku neće biti obvezujući."

Poljski premijer je kazao i da će se sastanak o Ukrajini održati "u narednim danima" te da će u njemu sudjelovati Poljska i Italija, uz Veliku Britaniju, Njemačku i Francusku.

UkrajinaVolodimir ZelenskiDonald TuskE3Rat U Ukrajini
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